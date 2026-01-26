Oklahoma City kaotas tormises Ameerikas teise kodumängu järjest

Oklahoma City oli kohtumist viimasel veerandajal juhtimas, aga Toronto tuli järele ja pääses mööda. Kõige otsustavamateks kujunesid Immanuel Quickley (Toronto) tabavad kaugvisked vastavalt 1.49 ja 1.16 enne lõppu, mis viisid Toronto 101:97 juhtima.

Quickley oligi 23 punkti ja 11 lauapalliga võitjate resultatiivseim. Scottie Barnes aitas 11 lauapalli ja kaheksa tulemusliku sööduga. Shai Gilgeous-Alexander viskas Oklahoma City kasuks 24 silma.

Oklahoma on saanud nüüd kaks kaotust järjest ja mõlemad koduväljakul, paar päeva varem tuli tunnistada ka Indiana Pacersi paremust. Viimasest viiest mängust on klubil kirjas vaid kaks võitu.

Stephen Curry viskas 26 punkti ja aitas Golden State Warriorsi võõrsil 111:85 (24:19, 23:27, 38:17, 26:22) võiduni Minnesota Timberwolvesi üle. Ühtlasi tõusis Curry liiga kõigi aegade 20 parema punktitooja hulka. Tal on nüüd sarnaselt Paul Pierce'ile kogutud 26 397 punkti, millega jagatakse 19. kohta. Paari punkti kaugusele jääb neist John Havlicek.

Pühapäeval tuli liigas ka kaks mängu ära jätta, kuna Ameerika Ühendriike kimbutavad lumetormid. Keerulised liiklusolud lükkasid edasi kohtumised Denver Nuggets - Memphis Grizzlies ja Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks.

Tulemused: Detroit - Sacramento 139:116, Minnesota - Golden State 85:111, Oklahoma City - Toronto 101:103, San Antonio - New Orleans 95:104, Phoenix - Miami 102:111, LA Clippers - Brooklyn 126:89.