Eestlaste klubide duellis jäid peale Vene ja Šiauliai

Leedu korvpalli kõrgliigas läksid pühapäeval vastamisi Eesti koondislaste Mihkel Kirvese ja Siim-Sander Vene koduklubid ja kuigi Kirves tegi kaksikduubli, tuli Jonaval tunnistada Vene ja Šiauliai paremust.

Koduväljakul mänginud Jonava jäi varakult tagaajaja rolli ja Vene leivaisa tormas 12 punktiga juhtima ning läks poolajapausile 51:38 eduseisul. Šiauliai läks kolmandal veerandil mitu korda 17 punktiga juhtima ning oli otsustava veerandi alguses veel 14 punktiga peal, aga Jonava mängis hästi ja jõudis kolm minutit enne lõpusireeni kolme silma kaugusele.

Paraku jäi sellest hoost väheks ja Šiauliai vastas 7:0 vahespurdiga, vormistades lõpuks 85:79 (27:19, 24:19, 16:22, 18:19) võidu.

22 minutit väljakul olnud Kirves tegi vinge esituse ning kogus 13 punkti (kahesed 6/7, vabavisked 1/1) ja kümne lauapalliga kaksikduubli. Vene arvele jäi 20 minutiga viis punkti (kahesed 1/2, kolmesed 1/3), neli lauapalli ja kolm korvisöötu.

Seitsme kaotuse kõrvale kaheksanda võidu teeninud Šiauliai jätkab liigatabelis neljandal kohal, kaks võitu ja 13 kaotust saanud Jonava on üheksandal ehk viimasel tabelireal.

Hispaania kõrgliigas pallivad Henri Drell ja Sander Raieste tundsid pühapäeval kaotusvalu: Drell ja Badalona Joventut jäid Baskoniale alla tulemusega 77:87 (26:22, 13:21, 18:21, 20:23), Raieste ja Murcia said lisaajal Unicajalt 88:92 (24:20, 24:17, 21:25, 10:17, 9:13) kaotuse.

Raieste näitas taaskord mitmekülgsust, kui kogus 24 minutiga kuus punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/3, vabavisked 1/2), kaheksa lauapalli ja ühe vaheltlõike. Drelli panus jäi tagasihoidlikumaks: ääremängija sai platsile kaheksaks minutiks ning kogus kolm punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/1) ja kaks lauapalli.

Murcia (11-6) jätkab liigatabelis neljandal kohal ning Joventut (10-7) on seitsmes.

Artur Konontšuk viskas Türgi kõrgliigas Bursaspori eest kümme punkti (kahesed 3/3, kolmesed 0/4, vabavisked 4/4), kuid ei suutnud koduklubi päästa 80:95 (12:20, 18:25, 23:29, 27:21) kaotusest Anadolu Efese vastu. Bursaspor on võitnud kuus kohtumist ja kaotanud 11, liigatabelis ollakse kümnendal real.

Leemet Böckleri koduklubi Krosnol ei õnnestunud Poola kõrgliigas võidulisa teenida, kui võõrsil jäädi alla Varssavi Džikile tulemusega 85:90 (11:17, 26:32, 17:27, 31:14). Eestlase arvele jäi 25 minutiga kaheksa punkti (kahesed 3/5, kolmesed 0/5, vabavisked 2/2) ja neli lauapalli. Krosno jätkab kahe võidu ja 15 kaotusega 16. ehk viimasel kohal.