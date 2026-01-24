Paskotši tegi Belgia kõrgliigas taas skoori

Wilfried Kanga väravatest (11. ja 31. minutil) asus Gent avapoolajal kahega juhtima ja Kanga 84. minuti tabamus tähendas talle juba kübaratrikki. Sellega külalised aga ei piirdunud ja 88. minutil jõudis väravani ka Paskotši.

Tegemist on 23-aastase jalgpalluri neljanda väravaga sel hooajal Belgia kõrgliigas. Seejuures viimasest neljast mängust kolmel on Paskotši skoori teinud.

Kolm mängu järjest võitnud Gent tõusis 32 punktiga viiendale kohale. St. Liege jätkab 22 vooru järel 27 punkti peal. Ülejäänud vooru mängud on aga pidamata ja Gent võib langeda vooru lõpuks kuuendaks.

Järgmise mängu peab Paskotši klubi reedel, 30. jaanuaril võõrsil RAAL La Louviere'iga, kes asub hetkel väljalangemistsoonis.