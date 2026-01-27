X!

Paskotši pääses taas Belgias vooru sümboolsesse koosseisu

Jalgpall
Maksim Paskotši.
Maksim Paskotši. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise kaitsja Maksim Paskotši pääses Belgia kõrgliiga ametlikul sotsiaalmeediakanalil avaldatud 22. vooru sümboolsesse koosseisu. Sama tunnustuse osaliseks oli ta saanud ka alles 20. voorus.

Paskotši aitas reede õhtul KAA Gendil mängus Liege'i Standardi vastu oma puuri puhtana hoida ning lõi ise värava, tehes 88. minutil lõppseisuks 4:0 võidu. Nurgalöögist tulnud tsenderduse hüppelt peaga võrku ramminud Eesti kaitsja jaoks oli see Belgia kõrgliigas hooaja neljas tabamus, vahendab Soccernet.ee.

Paskotši tiimikaaslastest pääsesid Belgia kõrgliiga 22. vooru sümboolsesse koosseisu Wilfried Kanga, kes tegi kübaratriki, ning Abdelhak Kadri.

Lisaks mahtusid 11 väljavalitu sekka Kjell Scherpen (Saint-Gilloise), Kobe Cools (Dender), Mardochee Nzita (Charleroi), Kerim Mrabti (Mechelen), Marley Ake (Waregemi Zulte), Aleksandar Stankovic (Club Brugge), Oumar Diouf (Sint-Truiden) ja Yira Sor (Genk).

Toimetaja: Henrik Laever

üles
