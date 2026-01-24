X!

Euroliiga liider mängis teisel poolajal maha 27-punktilise eduseisu

Korvpall
Belgradi Partizan - Hapoeli Tel Aviv Münchenis
Belgradi Partizan - Hapoeli Tel Aviv Münchenis
Korvpall

Korvpalli Euroliigas loovutas Tel Avivi Hapoel reedel koha ainuliidrina, kui jäi lisaaja järel 101:104 alla tabeli tagumises otsas virelevale Belgradi Partizanile.

Vooru Euroliiga liidrina alustanud Hapoel (16-7) võitis kodumeeskonna (vaid paberil, sest kohtumine peeti Münchenis) Partizani (8-16) vastu avapoolaja 56:35 ja suurendas kolmanda veerandaja alguses oma edu juba 27-punktiliseks. Veel 15 minutit enne mängu lõppu juhtis Hapoel 68:44, aga Partizan hakkas jõudsalt mängu tagasi tulema.

Serbia tippklubi lõpetas kolmanda veerandaja 19:5 vahespurdiga ning Cameron Payne'i ja Dylan Osetkowski korvide järel jõudis Partizan viis minutit enne mängu lõppu nelja punkti kaugusele. Vasilije Micici tabav kaugvise viis Hapoeli siis 87:78 juhtima ja veel 1.15 enne normaalaja lõppu juhtis tabeliliider seitsme punktiga, ent mängis sellegi edu käest ja Vanja Marinkovici kaugvise viis kohtumise lisaajale.

Kuigi Partizan hoidis külalisi seal enam kui neli minutit kuival ja läks ise 97:90 juhtima, jätkus ikkagi põnevust lõpusekunditeni: Dan Oturu ja Chris Jones hoidsid Iisraeli meeskonda nii väljakult kui vabaviskejoonelt mängus ning neile jäi võimalus minna ka teisele lisaajale, ent Antonio Blakeney kaugvise rõngast ei läbinud.

Payne viskas võitjate kasuks lõpuks 19 punkti, Arijan Lakic lisas 15 punkti ja kaheksa lauapalli. Hapoeli resultatiivseim oli Oturu 24 punktiga, Micic toetas meeskonda 19 punkti ja üheksa resultatiivse sööduga. Jones panustas 16 punkti.

Hapoeliga samale pulgale tõusis Fenerbahce, kes oli kodusaalis 84:71 üle Baskoniast (8-16). Talen Horton-Tucker viskas 21 punkti. Kevin Punter säras 31 punktiga ja aitas FC Barcelona (16-8) 98:91 võiduni Lyoni (6-18) üle. Crvena zvezda (14-10) alistas võõrsil Bologna Virtuse 102:93 ja nüüd on viimase play-in'i pääseva meeskonna edu 11. kohal oleva tiimi ees juba kolmevõiduline.

Toimetaja: Anders Nõmm

