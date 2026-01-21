X!

Crvena zvezda teenis Monacos magusa võidu

Korvpall
Donatas Motiejunas
Donatas Motiejunas Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

Korvpalli Euroliigas oli teisipäeva õhtul tihe mängupäev, kui peeti üheksa kohtumist, nii mõnigi neist pakkus põneva lõpplahenduse.

Monaco võõrustas Belgradi Crvena zvezdat, kes tormas avaveerandil kümnega juhtima, aga Monaco jõudis järele ning suutis viigistada. Belgradi klubi asus seejärel jälle mängutempot dikteerima ning juhtis teisel veerandil 18 punktiga, kuid poolajapausile mindi 50:44 eduseisul.

Kolmanda veerandi lõpuks haaras eduseisu võõrustaja, kes juhtis veel neli ja pool minutit enne lõpusireeni kümnega, kuid Crvena zvezda lõpetas suurepäraselt ning Jared Butler viigistas kümme sekundit enne mängu lõppu seisu. Monaco mängis seejärel viskele Mike Jamesi, kuid mängujuhi kolmene ei kukkunud ja võitja selgus lisaajal.

Jordan Nwora tabas külaliste eest kiirelt kaks kolmest ning Belgradi klubi suutis edust kinni hoida, vormistades lisaajal 100:96 (27:21, 23:23, 18:27, 22:19, 10:6) võidu.

Oktoobris teist korda Crvena zvezda peatreeneriks saanud Saša Obradovic sai oma endise klubi üle võitu nautida, Belgradi resultatiivseimaks kerkis Ebuka Izundu, kes lõpetas 22 punkti ja 12 lauapalliga. Lisaajal säranud Nwora skooris 18 punkti, Semi Ojeleye lisas omalt poolt 18 silma. Monaco liider oli 19 punkti visanud Alpha Diallo, aga veel neli mängijat jõudis kahekohalise punktisummani.

Kaunase Žalgiris jätkas oma hooaega kindla võiduga, kui alustas kohtumist Villeurbanne'i ASVEL-i vastu 17:2 spurdiga ning tegi teisel poolajal veel 18:2 spurdi, vormistades lõpuks 96:77 (23:18, 22:23, 30:14, 21:22) võidu. Sylvain Francisco kogus Leedu klubi eest 20 punkti, kuus lauapalli ja neli resultatiivset söötu. Moses Wright lisas 18 punkti ja seitse lauapalli, ASVEL-i resultatiiseim oli 21 punkti visanud Thomas Heurtel.

Tabeli tipus jätkab Tel Avivi Hapoel, kes alistas kodupubliku ees Anadolu Efese 71:66 (14:19, 19:24, 17:10, 21:13). Chris Jones viskas võidumängus 16 punkti, seitsmenda järjestikuse kaotuse saanud Efese eest kerkis üleplatsimeheks Saben Lee, kelle arvele jäi 20 punkti.

Barcelona läks koduväljakul Dubai vastu teisel veerandil juhtima ning oli neljanda veerandi alguses 12 punktiga peal, aga külalised kustutasid selle edu ja jõudsid kaks minutit enne lõpusireeni viigini. Seejärel läks Dubai veel ühega juhtima, kuid 20 sekundit enne lõppu oli tablool taas viik. Hispaania klubi lahendus oli üsna lihtne: pall läks Dario Brizuela kätte ning tagamees tabas 4,4 sekundit enne lõpusireeni floater'i. Aleksa Avramovici kaugvise korvirõngast ei läbinud ning eduseisu maha mänginud Barcelona teenis siiski 91:89 (18:22, 31:19, 30:26, 12:22) võidu.

Brizuela viskas 25 punkti, aga üleplatsimeheks kerkis hoopis Dubai mängujuht McKinley Wright, kes viskas 29 punkti ja jagas viis resultatiivset söötu.

Liider Hapoel on kogunud sel hooajal 16 võitu ja kuus kaotust, play-off'i kohtadel jätkavad veel Istanbuli Fenerbahce (14-7), Monaco (15-8), Valencia (15-8), Madridi Real (15-8) ning Barcelona (15-8). Play-in'i kohtadel asetsevad Pireuse Olympiakos (14-8), Ateena Panathinaikos 14-9), Žalgiris (13-10) ja Crvena zvezda (13-10).

23. mänguvoor saab lõpu kolmapäeva õhtul, kui Bologna Virtus võõrustab Fenerbahcet.

Tulemused:
Olympiakos - Tel Avivi Maccabi 100:93
Panathinaikos - Baskonia 93:74
Valencia - Paris 98:84
Bayern - Partizan 63:67
Real - Olimpia 106:77

Toimetaja: Kristjan Kallaste

