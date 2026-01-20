X!

TalTech/Alexela naaseb Lätist kaotusega

Korvpall
TalTech/Alexela
TalTech/Alexela Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpall

Eesti-Läti korvpalliliigas toimus teisipäeval Eesti klubide osalusel üks mäng, kui TalTech/Alexela pidi võõrsil tunnistama Valmiera 96:78 (29:22, 16:13, 23:19, 28:24) paremust.

TalTech suutis võõras saalis seisu tasavägisena hoida esimesed seitse minutit, siis tegi Valmiera sisse vahe, mis kasvas teisel veerandil korraks 15 punkti peale.

Poolajaks jõudis TalTech kümne punkti kaugusele, aga mängu jätkudes paisus vahe umbes 20 punkti peale ning järelejäänud mänguaja jooksul ei pääsenud külalismeeskond 13 punktist lähemale.

Aniwaniwa Alan Tait-Jones tõi üleplatsimehena Valmiera kasuks 18 punkti ja hankis kaheksa lauapalli. TalTech toetus rünnakul Oliver Suurorule ja Kaarel Välbile, kes viskasid vastavalt 17 ja 16 silma.

Valmieral ja TalTechil mõlemal on nüüd kirjas 12 võitu ja kuus kaotust, millega asetsetakse liigatabelis viiendal ja kuuendal positsioonil.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

21:53

Keila Coolbet lõpetas eurohooaja võidukalt

21:21

TalTech/Alexela naaseb Lätist kaotusega

17:50

Kalev/Cramo hankis lisajõudu Saksamaa kõrgliigast

16:45

LeBroni imeline seeria lõppes

10:49

Vaaks viskas punktirekordi, aga mängule jäi veidi mõru maik

09:48

LA Clippersi hea hoog jätkus Hardeni juhtimisel ka Washingtonis

19.01

Vaaks valiti jälle konverentsi parimaks esmakursuslaseks

19.01

Drelli ja Joventuti koostöö jätkub vähemalt suveni

19.01

Durant tõusis kõigi aegade edetabelis iidol Nowitzkist mööda kuuendaks

18.01

Hermeti hea esitus aitas Dijonile Prantsusmaa kõrgliigas võidu tuua

18.01

Veesaar tegi kaksikduubli, aga North Carolinat ähvardab asetuseta jäämine

18.01

Mullune NBA finalist sai avapoolajal rohkem lauapalle kui punkte

17.01

Tartu Ülikool sai südilt võidelnud Keila KK üle napi võidu

17.01

Rockets teenis kodupubliku ees tabelinaaber Timberwolvesi üle võidu

17.01

Euroliiga NBA tuleku pärast ei muretse: oleme ainult potentsiaalist kuulnud

videod

sport.err.ee uudised

23:21

Quick Pro Teami rattur kerkis Indias teiseks

22:58

Petrõkina koreograaf usub, et arenguruumi olümpiaks jagub

22:25

Tartu Bigbank saab eurokohtumisele vastu minna parimas koosseisus

22:13

ETV spordisaade, 20. jaanuar

21:53

Keila Coolbet lõpetas eurohooaja võidukalt

21:21

TalTech/Alexela naaseb Lätist kaotusega

20:57

Glinka pidi võidu nimel kõvasti vaeva nägema

20:25

Linnalt loa saanud Narva Trans kolis treeningutega ebaturvalisse halli

19:49

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

19:18

Eesti saalijalgpallikoondis mängib Norraga Sillamäel ja Tallinnas Uuendatud

19:09

Ralf Aron stardib mainekal kestvussõidul

18:33

Hyundai tahtis Tänaku asemele Solbergi

17:50

Kalev/Cramo hankis lisajõudu Saksamaa kõrgliigast

17:24

Brignone tagasitulek algas positiivsel noodil

16:45

LeBroni imeline seeria lõppes

loetumad

10:49

Vaaks viskas punktirekordi, aga mängule jäi veidi mõru maik

19.01

FOTOD | Petrõkina ja Mihhail Selevko jõudsid kodumaale

18.01

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

19.01

Hernits: paljud riigid on meie peale kadedad

19:49

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

16:10

Lajal alistas asetusega vastase vähem kui tunniga

14:06

Malõgina lükkas konkurentsist pea paarsada kohta kõrgemal asuva vastase

19.01

Vaaks valiti jälle konverentsi parimaks esmakursuslaseks

19.01

Zopp: Eesti tennisistile välismaal punast vaipa lahti ei rullita

14:31

Kristo Tohver: medal ei sünni ainult andest, selle hind on tuhandeid eurosid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo