TalTech/Alexela naaseb Lätist kaotusega

TalTech suutis võõras saalis seisu tasavägisena hoida esimesed seitse minutit, siis tegi Valmiera sisse vahe, mis kasvas teisel veerandil korraks 15 punkti peale.

Poolajaks jõudis TalTech kümne punkti kaugusele, aga mängu jätkudes paisus vahe umbes 20 punkti peale ning järelejäänud mänguaja jooksul ei pääsenud külalismeeskond 13 punktist lähemale.

Aniwaniwa Alan Tait-Jones tõi üleplatsimehena Valmiera kasuks 18 punkti ja hankis kaheksa lauapalli. TalTech toetus rünnakul Oliver Suurorule ja Kaarel Välbile, kes viskasid vastavalt 17 ja 16 silma.

Valmieral ja TalTechil mõlemal on nüüd kirjas 12 võitu ja kuus kaotust, millega asetsetakse liigatabelis viiendal ja kuuendal positsioonil.