TalTech võõrustab rahvusvahelist lauatenniseturniiri: see on meie jaoks hea väljund

Juba kolmandat korda toimub Tallinnas TalTechi spordihoones kõrgetasemeline eurosarja turniir lauatennises. Eestis peetavas alagrupis mängivad viis meeskonda. Omavahel läbi mängides selguvad kaks paremat, kes saavad alagrupist edasi. Korraldajate sõnul on siinne tase tugev.

"Mina ütleks isiklikult, et tase on väga tugev," sõnas Sirli Roosve. "Lisaks meie enda TalTechi spordiklubi meeskonnale on esindatud võistkond Lätist, kus mängib Läti valitsev meister ja kus on ka Eesti valitsev meister Pert Marten Lehtlaan. Lisaks on võistkond Leedust, Islandilt ja Poolast. Poolas üleüldiselt on väga tugev lauatennise tase."

"Meil on väga head šansid. Eeldatavalt võib arvata, et Island on võib-olla natukene kehvem. Läti ja Leedu on mõlemad väga stabiilsed ja ühtlased võistkonnad, aga ka meil endal on väga stabiilne võistkond," jätkas Roosve. "Meil on Eesti reitingu teine, kolmas ja lisaks on leegionärina täiendamas meie võistkonda Poolast pärit noor mängija, kes hoiab U-19 vanuses praegu Euroopas esimest kohta.

Viimasel neljal aastal kolmel korral Eesti meistriks tulnud TalTechi spordiklubi meeskond soovib kindlalt alagrupist edasi pääseda. "Meie jaoks on see oluline, sest olles võitnud mitu aastat järjest Eesti meistritiitli, siis see ongi meie jaoks väga hea väljund leidmaks oma mängijatele välisvõistluse võimalust," selgitas Roosve. "Seetõttu me oleme mitmed aastad mänginud seda turniiri ja alati soovinud edasi saada, sest siis on neid tugevaid ja teistsuguseid vastaseid rohkem, kellega pusida, et muidu me siin ainult omavahel mängimegi hooaja jooksul."

Turniir TalTechi spordihoones kestab pühapäeva õhtuni.