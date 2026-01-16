X!

TalTech võõrustab rahvusvahelist lauatenniseturniiri: see on meie jaoks hea väljund

Lauatennis
Foto: Kuvatõmmis
Lauatennis

Reedel algas TalTechi spordihoones Euroopa tugevuselt kolmanda lauatennise sarja alagrupiturniir. Eesti meeskonna TalTech Spordiklubi eesmärk on alagrupist edasi pääseda

Juba kolmandat korda toimub Tallinnas TalTechi spordihoones kõrgetasemeline eurosarja turniir lauatennises. Eestis peetavas alagrupis mängivad viis meeskonda. Omavahel läbi mängides selguvad kaks paremat, kes saavad alagrupist edasi. Korraldajate sõnul on siinne tase tugev.

"Mina ütleks isiklikult, et tase on väga tugev," sõnas Sirli Roosve. "Lisaks meie enda TalTechi spordiklubi meeskonnale on esindatud võistkond Lätist, kus mängib Läti valitsev meister ja kus on ka Eesti valitsev meister Pert Marten Lehtlaan. Lisaks on võistkond Leedust, Islandilt ja Poolast. Poolas üleüldiselt on väga tugev lauatennise tase."

"Meil on väga head šansid. Eeldatavalt võib arvata, et Island on võib-olla natukene kehvem. Läti ja Leedu on mõlemad väga stabiilsed ja ühtlased võistkonnad, aga ka meil endal on väga stabiilne võistkond," jätkas Roosve. "Meil on Eesti reitingu teine, kolmas ja lisaks on leegionärina täiendamas meie võistkonda Poolast pärit noor mängija, kes hoiab U-19 vanuses praegu Euroopas esimest kohta.

Viimasel neljal aastal kolmel korral Eesti meistriks tulnud TalTechi spordiklubi meeskond soovib kindlalt alagrupist edasi pääseda. "Meie jaoks on see oluline, sest olles võitnud mitu aastat järjest Eesti meistritiitli, siis see ongi meie jaoks väga hea väljund leidmaks oma mängijatele välisvõistluse võimalust," selgitas Roosve. "Seetõttu me oleme mitmed aastad mänginud seda turniiri ja alati soovinud edasi saada, sest siis on neid tugevaid ja teistsuguseid vastaseid rohkem, kellega pusida, et muidu me siin ainult omavahel mängimegi hooaja jooksul."

Turniir TalTechi spordihoones kestab pühapäeva õhtuni.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

Täna otse
15.15
ETV
Laskesuusatamise MK-etapp Ruhpoldingis. Naiste 7,5 km sprint
16.00
sport.err.ee
Iluuisutamise EM Sheffieldis. Jäätantsu rütmitants
16.00
ETV+
Iluuisutamise EM Sheffieldis. Jäätantsu rütmitants
20.00
ETV2
Iluuisutamise EM Sheffieldis. Naiste vabakava

viimased uudised

00:16

VIDEO | Petrõkina kaitses rekordilise vabakavaga EM-tiitlit

16.01

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks Uuendatud

16.01

Mistra viskas Tabasalule 45 väravat

16.01

ETV spordisaade, 16. jaanuar

16.01

Keila oli lähedal koleda seeria lõpetamisele, aga TalTech võitis lisaajal

16.01

TalTech võõrustab rahvusvahelist lauatenniseturniiri: see on meie jaoks hea väljund

16.01

FC Flora täiendas treenerite meeskonda portugallasega

16.01

Al-Attiyah kahekordistas edu ja astus kuuenda Dakari võidu lävele

16.01

Luik sai kuulsal mäel MK-kogemusi: siinsed nõlvad on hullumeelsed

16.01

Hollandi jalgpallikoondis täiendas MM-i eel taustajõude ründelegendiga

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

14.01

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

12.01

Soomlasest treener lammutab Eesti käsipalli seniseid põhitõdesid

05.01

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

16.01

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks Uuendatud

16.01

Ermits sõitis Ruhpoldingis karjääri parima sprindivõistluse Uuendatud

15.01

Vennad Selevkod uisutasid EM-i lühikavas esikolmikusse

16.01

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

15.01

Gruusia paar sai hõbeda ja pronksi järel ka kulla

16.01

Leedu paar jäi rütmitantsus esimesena väikese medalita Uuendatud

16.01

Berliinis toimus ajalooline NBA mäng

15.01

Isikliku rekordi uisutanud Petrõkina asus lühikava järel liidriks

15.01

Viigipuu: Jakob oli väga tark, et jättis vahe sisse

16.01

Ermits: ütlesin endale tiirus, et vot ei lase seda lasku praegu mööda!

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo