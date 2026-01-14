Naiste jalgpallikoondis peab MM-valikmängud Tallinnas ja Pärnus

Eesti läheb valiksarjas vastamisi Bosnia ja Hertsegoviina, Leedu ja Liechtensteiniga.

Esimesed kodumängud peetakse aprillis A. Le Coq Arenal: 14. aprillil kell 18.00 minnakse vastamisi Liechtensteiniga ning neli päeva hiljem, 18. aprillil algusega kell 17.00 Leeduga. Alagrupi viimane kodumäng toimub 9. juunil Pärnu Rannastaadionil, kui Eestile tuleb külla Bosnia ja Hertsegoviina. Kohtumise algusaeg on veel selgumisel.

Täpsema info kodumängude pääsmete ja võõrsilmängude toimumisaegade ja -kohtade kohta avaldab jalgpalliliit esimesel võimalusel.

Euroopa MM-valiksari on üles ehitatud sarnaselt UEFA naiste Rahvuste liigale. 53 koondist on jaotatud kolme liigasse vastavalt nende tulemusele 2025. aasta Rahvuste liiga hooajal: A- ja B-liiga koosnevad 16 ning C-liiga 21 koondisest. Eesti kuulub oma tulemuste põhjal C-liigasse.

Euroopale on 2027. aasta maailmameistrivõistlustel eraldatud 11 kohta. A-liiga alagruppide võitjad teenivad otsepääsu Brasiilias toimuvale finaalturniirile, ülejäänud kohad selgitatakse sõelmängudes, milles osalevad liigade parima asetusega naiskonnad. Lisaks võib üks koondis pääseda finaalturniirile läbi maailmajagudevaheliste sõelmängude.

Eesti naiste koondise MM-valikmängud 2026. aastal:

3. märts: Bosnia ja Hertsegoviina – Eesti

7. märts: Leedu – Eesti

14. aprill: Eesti – Liechtenstein, A. Le Coq Arena kell 18.00

18. aprill: Eesti – Leedu, A. Le Coq Arena kell 17.00

5. juuni: Liechtenstein – Eesti

9. juuni: Eesti – Bosnia ja Hertsegoviina, Pärnu Rannastaadion