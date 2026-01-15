X!

Gruusia paar sai hõbeda ja pronksi järel ka kulla

Anastasiia Metelkina - Luka Berulava
Iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel Sheffieldis võitis paarissõidu Gruusia duo Anastasiia Metelkina - Luka Berulava, kes oli parim nii lühi- kui ka vabakavas.

Lühikava järel juhtima jäänud paar kogus vabakavas 139,80 punkti ehk kümmekond silma enam kui otsesed konkurendid ja esikoht vormistati 215,76 punktiga.

Tegemist oli nende esimese täistabamusega Euroopa meistrivõistlustel. Tunamullu teeniti hõbe- ja mullu Tallinnas pronksmedalid. Eelmise aasta MM-il tuli leppida neljanda kohaga.

Heitlus teisele kohale kujunes tihedaks. Lõpuks sai selle siiski mullune Euroopa meisterpaar Minerva Fabienne Hase - Nikita Volodin (Saksamaa; 203,87 punkti). Kolmandaks tuli Ungari paar Maria Pavlova - Alexei Sviatchenko (202,56).

Reedel alustavad Sheffieldis jäätantsijad rütmitantsuga ja seejärel selgub Euroopa meister naiste üksiksõidus, kus lühikava järel juhib tiitlikaitsja Niina Petrõkina.

Enne võistlust

Vabakavaga alustatakse Sheffieldis Eesti aja järgi kell 21, ERR kannab üle kaheksa viimase paari ehk kahe viimase grupi esitused.

Liidrina alustab vabakava kolmapäeval 75,96 punkti kogunud Gruusia paar Anastassia Metelkina - Luka Berulava, kes edestavad Saksamaad esindavat Minerva Fabienne Haset ja Nikita Volodinit 1,15 punktiga. Kolmandal kohal on Ungarit esindavad Maria Pavlova - Aleksei Svjatšenko 73,32 punktiga.

Mullu Tallinnas krooniti Euroopa meistriteks Hase ja Volodin, kes edestasid Itaalia paari Sara Contit ja Niccolo Maciid. Metelkina - Berulava lahkusid Tallinnast pronksiga, sealjuures edestasid nad Pavlovat - Svjatšenkot 0,44 punktiga.

