Gruusia paar sai hõbeda ja pronksi järel ka kulla

Iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel Sheffieldis võitis paarissõidu Gruusia duo Anastasiia Metelkina - Luka Berulava, kes oli parim nii lühi- kui ka vabakavas.

Lühikava järel juhtima jäänud paar kogus vabakavas 139,80 punkti ehk kümmekond silma enam kui otsesed konkurendid ja esikoht vormistati 215,76 punktiga.

Tegemist oli nende esimese täistabamusega Euroopa meistrivõistlustel. Tunamullu teeniti hõbe- ja mullu Tallinnas pronksmedalid. Eelmise aasta MM-il tuli leppida neljanda kohaga.

Heitlus teisele kohale kujunes tihedaks. Lõpuks sai selle siiski mullune Euroopa meisterpaar Minerva Fabienne Hase - Nikita Volodin (Saksamaa; 203,87 punkti). Kolmandaks tuli Ungari paar Maria Pavlova - Alexei Sviatchenko (202,56).

Reedel alustavad Sheffieldis jäätantsijad rütmitantsuga ja seejärel selgub Euroopa meister naiste üksiksõidus, kus lühikava järel juhib tiitlikaitsja Niina Petrõkina.

Enne võistlust

Vabakavaga alustatakse Sheffieldis Eesti aja järgi kell 21, ERR kannab üle kaheksa viimase paari ehk kahe viimase grupi esitused.

