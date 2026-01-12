Richard Teder võidutses Türgi lahtistel meistrivõistlustel

Teder alustas turniiri väga edukalt, püstitades avapäeval uue rajarekordi 65 löögiga (-7), parandades senist rekordit koguni kolme löögiga. Teisel päeval jätkas ta samas tempos ning kordas esimesel päeval saavutatud tulemust, mängides taas 65 lööki (-7), teatas Eesti Golfi Liit.

Viimasel päeval olid ilmastikuolud märgatavalt keerulisemad ning ka tulemused seetõttu kehvemad. Teder lõpetas päeva tulemusega +2 (74), kuid tema edu lähimate konkurentide ees oli juba piisavalt suur, et see ei seadnud võitu ohtu.

Kolme päeva lõpptulemuseks kujunes -12 (65, 65, 74), millega ta edestas teist kohta viie löögiga. "See nädal oli kõige tähtsam olla tii pealt alati rajal, kuna väljak oli päris päris kitsas. Kahel päeval kolmest oli metsik tuul ja viimane päev pidi toime tulema kõige raskemates tingimustes, kus ma olen siiamaani enda elu jooksul mänginud," ütles Teder. "Griinide peal ei saanud terve nädal lühikesi putte käima, rajarekordi tegemine ja selle kordamine järgmine päev oli puhtalt draiveri ja raualöökide töö."

Turniirivõiduga teenis Teder endale pääsme DP World Touri etapile Turkish Airlines Open, mis toimub 30. aprillist kuni 3. maini National Golf Clubis Belekis.

"Kokkuvõttes olen kindlasti väga rahul ja eesmärk oli see DPWT wild card saada ja tegin ära. Nüüd tagasi tööd tegema ja mängu lihvima veel paremaks," lisas Teder.