Taliharja Vanakurja kiireimad olid suusatajad

Ain Fjodorov läbis 101 kilomeetrit Maaritsast Elvani ajaga 10:46.05. Ka teisena lõpetas suusataja – Matt Rammo kaotas võitjale 16.56ga.

Kolmandana ületas finišijoone edukaim jooksja Kaur Alle, kes oli rajal 11:07.07.

Rattarajal, mis oli suusatajate ja jooksjate rajast veidi erinev, oli kiireim Raido Tonts ajaga 11:11.14.

Naiste parim oli üldjärjestuses kümnendana lõpetanud Külli Sizask, kes sai tulemuseks 11:38.47. Naistest teine oli ratturite võitja Triin Rast (12:17.26) ja kolmandana lõpetas naistest Eleri Hirv (13:34.22), kes läbis raja samuti rattal.

Naissuusatajatest oli võidukas Merle Lilleoru, kel kulus finišisse jõudmiseks 16:00.42.

54 kilomeetri pikkuse "pehmoraja" edukaimad olid koos lõpetanud jooksjad Rimo Timm ja Mattis Rätsep, kes olid rajal 6:17.57. Naiste parim oli ajaga 7:37.33 samuti jooksja Relika Toome.

Põhidistantsil jõudis ajakontrolliks finišisse 203 sportlast. "Pehmorajal" sai tulemuse kirja 208 osalejat.

Võistlust peeti üheksandat korda.