X!

Taliharja Vanakurja kiireimad olid suusatajad

Teised alad
{{1768118820000 | amCalendar}}
"Taliharja vanakurja" rajaskeem. Autor/allikas: wilderness.ee
Teised alad

Lõuna-Eestis toimunud vastupidavusretke Taliharja Vanakuri 101 kilomeetri pikkuse põhidistantsi läbis kõige kiiremini suusataja Ain Fjodorov. Naistest oli edukaim jooksja Külli Sizask.

Ain Fjodorov läbis 101 kilomeetrit Maaritsast Elvani ajaga 10:46.05. Ka teisena lõpetas suusataja – Matt Rammo kaotas võitjale 16.56ga.

Kolmandana ületas finišijoone edukaim jooksja Kaur Alle, kes oli rajal 11:07.07.

Rattarajal, mis oli suusatajate ja jooksjate rajast veidi erinev, oli kiireim Raido Tonts ajaga 11:11.14.

Naiste parim oli üldjärjestuses kümnendana lõpetanud Külli Sizask, kes sai tulemuseks 11:38.47. Naistest teine oli ratturite võitja Triin Rast (12:17.26) ja kolmandana lõpetas naistest Eleri Hirv (13:34.22), kes läbis raja samuti rattal.

Naissuusatajatest oli võidukas Merle Lilleoru, kel kulus finišisse jõudmiseks 16:00.42.

54 kilomeetri pikkuse "pehmoraja" edukaimad olid koos lõpetanud jooksjad Rimo Timm ja Mattis Rätsep, kes olid rajal 6:17.57. Naiste parim oli ajaga 7:37.33 samuti jooksja Relika Toome.

Põhidistantsil jõudis ajakontrolliks finišisse 203 sportlast. "Pehmorajal" sai tulemuse kirja 208 osalejat.

Võistlust peeti üheksandat korda.

Toimetaja: Rene Kundla

Samal teemal

Täna otse
11.45
ETV
Laskesuusatamise MK-etapp Oberhofis. Meeste 4x7,5 km teatesõit
12.15
ETV2
Kahevõistluse MK-etapp Otepääl. Naiste normaalmäe suusahüpped
13.20
ETV
Kahevõistluse MK-etapp Otepääl. Meeste normaalmäe suusahüpped
15.15
ETV
Laskesuusatamise MK-etapp Oberhofis. Naiste 10 km jälitussõit
15.45
ETV2
Kahevõistluse MK-etapp Otepääl. Naiste 5 km murdmaasõit
16.15
ETV
Talispordistuudio
16.30
ETV
Kahevõistluse MK-etapp Otepääl. Meeste 7,5 km murdmaasõit

viimased uudised

13:07

TÄNA OTSE | Suusasõitu alustab esimesena Laate, Hagen on kolmas Uuendatud

13:02

VAATA OTSE | Kuidas läheb Kristjan Ilvesel kompaktvõistluse hüpe? Uuendatud

12:40

Idakonverentsi juhtiv Detroit Pistons mängis viimasel veerandil edu käest

12:09

Eesti epeenaiskond on jõudnud Fujairah's poolfinaali

11:44

TÄNA OTSE | Konkurendid lähevad Öbergi püüdma, rajal ka Ermits ja Külm

11:15

VAATA OTSE | Talispordipühapäev algab laskesuusa meeste teatesõiduga Uuendatud

11:11

Taliharja Vanakurja kiireimad olid suusatajad Uuendatud

11:05

Eesti ja Küprose vaheline EM-valikmäng jääb ära

10:18

Kelly Sildaru: sain sooritada kava, mida plaanisin näidata Hiinas

09:54

Selgusid Lajali ja Glinka vastased Austraalia lahtistel

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

05.01

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

10.01

Prantslannad teenisid vägeva võidu, Eesti neliku sõit läks kehvasti Uuendatud

11:15

VAATA OTSE | Talispordipühapäev algab laskesuusa meeste teatesõiduga Uuendatud

10.01

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

10.01

Giacomel võitis Oberhofis ka jälituse, Siimer tõusis 13 koha võrra Uuendatud

10.01

Kelly Sildaru sai Aspenis seitsmenda koha, Henry jäi esikümnest välja

10:18

Kelly Sildaru: sain sooritada kava, mida plaanisin näidata Hiinas

10.01

Lehise teekond MK-etapil lõppes veerandfinaalis Uuendatud

11:05

Eesti ja Küprose vaheline EM-valikmäng jääb ära

10.01

Küprose käsipallikoondise buss sattus teel Põlvasse liiklusõnnetusse

10.01

Hagen teenis Otepääl teise võidu Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo