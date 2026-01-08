X!

Austrias protesteeriti Venemaa sportlaste võistlusele lubamise vastu

Innsbruckis toimuval skeletoni Euroopa karikaetapil protesteerisid mitme riigi esindajad neutraalse lipu all võistlevate Venemaa sportlaste osalemise vastu.

Neljapäeva hommikul protestisid Läti avaõigusliku meedia teatel Läti, Ukraina ja Rootsi koondiste esindajad. Rahvusvahelise bobisõidu ja kelgutamise liidu (IBSF) esindajad proovisid aktsiooni takistada, üritasid napsata protestijatelt plakateid ning ähvardasid ka kutsuda politsei ja sportlasi võistlustele mitte lubada.

Üritusel filmitud videost võib kuulda, et nende sõnul on tegemist poliitilise aktsiooniga ja spordiareen pole protestimiseks õige koht.

Läti koondise treener Ivo Šteinbergsi teatel on Venemaa sportlaste osalemine täiesti vastuvõetamatu. "Me oleme tulnud võistlusele, kus osalevad ka Venemaa sportlased ja meie koos Ukraina sportlastega oleme tulnud selle vastu protesteerima," kommenteeris Šteinbergs aktsioonil.

"Venemaa tapab Ukraina tsiviilisikuid. Nii kaua, kuni Venemaa tapab Ukraina tsiviilisikuid, on see täiesti vastuvõetamatu. See on Läti skeletonikoondise seisukoht ja minu kui Läti koondise treeneri seisukoht."

IBSF-i esindajad konfiskeerisid mitmelt intsidenti filminud sportlase telefonid ja Läti alaliidu vastu esitati kaebus, kus neid süüdistatakse IBSF-i eetikakoodeksi rikkumises.

Euroopa karikaetapil osaleb mitu neutraalse lipu all võistlevat Venemaa skeletonisõitjat, teiste seas Vladislav Semjonov, kes kuulub Venemaa armeespordiklubisse.

Innsbruckis toimuval Euroopa karikaetapil osaleb ka Eesti esindaja Darta Zunte.

Toimetaja: Siim Boikov

