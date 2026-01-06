Eesti võrkpallitreenerid mõtlevad Balti liiga jätkudes juba play-off'ile

Elme Messer meeste võrkpalli Balti liiga uue aasta esimesed mängud peetakse kolmapäeval ja neljapäeval, kui vastamisi lähevad Selver x TalTech ja Võru Barrus Võrkpalliklubi ning Pärnu Võrkpalliklubi ja Audentes/Solarstone.

Kolmapäeval kell 19 pannakse pall mängu TalTechi spordihoones, kui Selver x TalTech võõrustab Võru Barrust. Tabelis on Selveri meeskond 17 punktiga kuues, Võru hoiab 19 punktiga neljandat kohta. Esimese omavahelise liigamängu võitis 3:0 Selveri meeskond, vahendab volley.ee.

Pealinna klubi on vahepeal saanud ka täiendust, kui meeskonnaga liitus Eesti koondise põhilibero Silver Maar. Peatreener Avo Keel sõnas, et meeskond on ka pühade ajal trenni teinud.

"Treenisime ka jõulupühade ajal ja ka aasta lõpus. Päris pikka pausi seega ei olnud, aga vabam graafik ikka ja usun, et saime meestele vaheldust pakkuda," sõnas Keel. "Silveri liitumine oli taaskord selline juhuste kokkusattumine nagu varasemalt Kusti Nõlvaku ja Andri Aganitsagagi juhtus. Et Sten Markus Taasväli hooaeg on vigastuse tõttu läbi, siis oli meil uut liberot vaja ja Silver tuli just Rumeeniast tagasi."

"Punkte tahaks kindlasti juurde saada play-off'idele mõeldes, et saaks neid mänge kodus alustada. Selleks oleks vaja põhiturniiri lõpuks neljandad olla. Selle nädala vastased on tabeli tipp Pärnu ja peaaegu tabeli tipp Võru, aga mis seisus vastased hetkel on pärast väikest mängupausi, ma öelda ei oska. Igal juhul läheme punkte juurde püüdma," lisas juhendaja.

Võru Barruse meeskonna juhendaja Oliver Lüütsepp ütles, et meeskond on saanud veidi puhata ja ollakse valmis punkte püüdma. Meeskonnas on tagasi sidemängija Anton Välimaa.

"Mõni mees sai rohkem puhata, mõni vähem, natuke mõjutasid meie tegemisi ka haigused. Aga nüüd oleme saanud juba kolmapäevaks valmistuda ja püüame hästi valmis olla. Välimaa jalg on okei ja tema on tagasi, nüüd on talle mängupraktikat lihtsalt vaja," sõnas Lüütsepp.

"Selver x TalTechi kohtumine on väga oluline ja tabeliseisu vaadates on neil tugevamad kaardid käes, et meid põhiturniiril edestada. Nad on siiani hästi toimetanud ja nüüd hea täiendus ka juures, kellest sai üks meeskonna tugevaimaid lülisid. Eks meie töö on vastasmeeskonna nõrgad kohad üles leida ja need ära kasutada," lisas ta.

Neljapäeval kell 19 mängivad Pärnus sealne Pärnu Võrkpalliklubi ja Audentes/Solarstone, kes kohtuvad esmakordselt. Küll aga mindi kahel korral vastamisi Aadu Luukase karikavõistlustel ning seal jäi kahel korral 3:0 peale hiljem ka võitjaks tulnud Pärnu, kes on ka 25 punktiga Elme Messer Balti liiga liider. Audentes asub 3 punktiga eelviimasel real.

Suvepealinna meeskonna peatreener Rainer Vassiljev tahab kodupubliku ees tabelisse kirjutada kolm punkti. "Võib-olla on hea, et saame enne pühapäevast Selveri mängu Audentese kohtumise nö alla, aga üle ma seda ei tähtsustaks. Vahepealne pühade periood oli kasuks kõigile, ka mulle endale ja usun, et meestel on veidi uus hingamine. Saime natuke teistmoodi trenne ka teha, aga uuest aastast oleme olnud tagasi tavarütmis. Oleme saanud juba ka kuuikutrenne teha ning trennis on pilt täitsa okei olnud," sõnas Vassiljev.

Audentes/Solarstone´i peatreener Lauris Iecelnieks ütles, et neil on hooaja teiseks pooleks kindel eesmärk.

"Tegime pühade perioodil ka ühise laagri, aga poisid said ka puhata ja nüüd alustasime taas ühistreeninguid. Eks pallitunnetus on hetkel veidi kehvem, aga püüame taas ree peale saada," ütles lätlasest peatreener.

"Pool hooaega oleme nüüd Balti liiga tiimide vastu mänginud ja poisid saavad aru, milline see tase siin on. Aga keegi pole pead norgu lasknud ja meie tase on nagu ta hetkel on. Meil on veel hulga mänge ees ootamas ja eesmärk on mängida veidi kiiremat võrkpalli, oleme sellest ka omavahel rääkinud. Tahaksime juba Pärnu vastu seda eesmärki täitma hakata, et järgmist sammu astuda ja tipptasemel võrkpalliga harjuda," lisas Iecelnieks.