Manchester United vallandas peatreeneri

Tunamullu novembris Manchester Unitedi peatreeneriks saanud endine Portugali koondislane võitis ManU juhendajana oma 63 mängust 24 ning elas Inglismaal läbi mitmeid keerulisi perioode.

Mullu jaanuaris ütles ta pärast kaotust Brightonile, et tema juhendatavad on klubi ajaloo kõige kehvem kooslus; liigahooaja viimasest kuuest mängust teenis United neli punkti ja lõpetas tabeli teises pooles, selle hooaja alguses kaotas ManU liigakarikas tugevuselt neljanda liiga klubile Grimsby Town.

Oktoobris sai United Amorimi juhendamisel põlise rivaali Liverpooli üle esimese võõrsilvõidu pärast 2016. aastat ning võidud ka Brightoni ja Sunderlandi üle tõid portugallasele tema esimese Premier League'i kuu treeneri auhinna; aasta lõpus jõudsid Amorimi ja klubi juhatuse suhted aga absoluutsesse madalpunkti.

"Kui tahame mängida perfektset 3-4-3 formatsiooni, peame kulutama palju raha ja meil on vaja aega. Hakkan mõistma, et seda ei juhtu ja pean kohanema," sõnas Amorim jõuluperioodil toimunud pressikonverentsil ja andis nädala lõpus mõista, et juhatus on talle määratud turueelarves teinud muudatusi. "Tahan toonitada, et tulin siia peatreeneriametisse, mitte treeneriks. Iga osakond alates skautidest kuni spordidirektorini peab tegema oma tööd, mina teen enda oma ja 18 kuu pärast liigume edasi," rääkis Amorim pühapäeval, lisades klubi suunas veel teisigi kriitilisi noote.

Esmaspäeval teatas klubi, et Amorim on ametist lahkunud. "Manchester Unitedi juhtkond on otsustanud, et on õige aeg muutuseks. See annab meeskonnale parima võimaluse tabelis saavutada võimalikult kõrge koht. Klubi tänab Rubenit tema panuse eest ja soovib talle tulevikuks parimat," lisati pressiteates.