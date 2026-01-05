X!

Manchester United vallandas peatreeneri

Jalgpall
Ruben Amorim
Ruben Amorim Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Every Second Media
Jalgpall

Viimastel nädalatel Inglismaa jalgpallihiiu Manchester Unitedi juhtimist kritiseerinud portugallane Ruben Amorim kaotas töö klubi peatreenerina.

Tunamullu novembris Manchester Unitedi peatreeneriks saanud endine Portugali koondislane võitis ManU juhendajana oma 63 mängust 24 ning elas Inglismaal läbi mitmeid keerulisi perioode.

Mullu jaanuaris ütles ta pärast kaotust Brightonile, et tema juhendatavad on klubi ajaloo kõige kehvem kooslus; liigahooaja viimasest kuuest mängust teenis United neli punkti ja lõpetas tabeli teises pooles, selle hooaja alguses kaotas ManU liigakarikas tugevuselt neljanda liiga klubile Grimsby Town.

Oktoobris sai United Amorimi juhendamisel põlise rivaali Liverpooli üle esimese võõrsilvõidu pärast 2016. aastat ning võidud ka Brightoni ja Sunderlandi üle tõid portugallasele tema esimese Premier League'i kuu treeneri auhinna; aasta lõpus jõudsid Amorimi ja klubi juhatuse suhted aga absoluutsesse madalpunkti.

"Kui tahame mängida perfektset 3-4-3 formatsiooni, peame kulutama palju raha ja meil on vaja aega. Hakkan mõistma, et seda ei juhtu ja pean kohanema," sõnas Amorim jõuluperioodil toimunud pressikonverentsil ja andis nädala lõpus mõista, et juhatus on talle määratud turueelarves teinud muudatusi. "Tahan toonitada, et tulin siia peatreeneriametisse, mitte treeneriks. Iga osakond alates skautidest kuni spordidirektorini peab tegema oma tööd, mina teen enda oma ja 18 kuu pärast liigume edasi," rääkis Amorim pühapäeval, lisades klubi suunas veel teisigi kriitilisi noote.

Esmaspäeval teatas klubi, et Amorim on ametist lahkunud. "Manchester Unitedi juhtkond on otsustanud, et on õige aeg muutuseks. See annab meeskonnale parima võimaluse tabelis saavutada võimalikult kõrge koht. Klubi tänab Rubenit tema panuse eest ja soovib talle tulevikuks parimat," lisati pressiteates.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

12:43

Manchester United vallandas peatreeneri

09:16

Liverpoolile ei piisanud neljanda lisaminuti väravast, City andis edu käest

04.01

Mets ja Hein ei mahtunud treeningmängus samal ajal väljakule

04.01

Barcelona pikendas viimastel minutitel võiduseeria üheksale mängule

04.01

FC Bunker Partner kindlustas liidrikohta

04.01

Arsenal kindlustas Rice'i tabamuste toel esikohta

04.01

Kümnekesi mänginud Mali teenis dramaatilisel moel edasipääsu

04.01

Schjönning-Larsen tegi Šotimaal debüüdi

04.01

Hooaega ajalooliselt kehvalt alustanud Wolverhampton sai esimese võidu

03.01

Paide täiendas ridu 2023. aasta Eesti parima naisjalgpalluriga

sport.err.ee uudised

12:43

Manchester United vallandas peatreeneri

11:51

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

11:16

Barcelona lõpetas Madridi Reali vastu pika kaotusteseeria

10:22

Lajal päästis seitse matšpalli, aga hooaeg algas ikkagi kaotusega

10:03

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

09:16

Liverpoolile ei piisanud neljanda lisaminuti väravast, City andis edu käest

08:42

Booker tabas viimasel sekundil kaugviske ja Thunder kaotas kuuenda mängu

08:15

Eesti korvpallineiud kaotasid Soomele 108 punktiga, noormeestele kaks võitu

04.01

Mart Seim: paljud ei uskunud minusse, eks endalgi oli väikeseid kahtlusi

04.01

Koondise uus peatreener: kindlasti tuleb muutusi teha kaitsetöös

04.01

Landra: ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist

04.01

Spordipsühholoog: me ei peaks tundeid nii väga tähtsustama

04.01

Rauno Loit enne kahevõistluse MK-etappi: toome lapsed külma ilma nautima

04.01

ETV spordisaade, 4. jaanuar

04.01

Jürgenson näitas Austrias head kiirust ja tuli viiendaks

04.01

Õed Kaasikud jäid kuu enne olümpiat haigeks

04.01

Tartu Ülikool pani Keilas teise poolajaga asjad paika

04.01

Mets ja Hein ei mahtunud treeningmängus samal ajal väljakule

04.01

MK-etapi eel selgitati Tehvandil Eesti järelkasvu paremad

04.01

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

loetumad

04.01

Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu

04.01

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

08:15

Eesti korvpallineiud kaotasid Soomele 108 punktiga, noormeestele kaks võitu

04.01

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

04.01

Diggins tuli Tour de Ski üldvõitjaks, viimase etapi võitis Simpson-Larsen

03.01

Botn ja Lägreid jätavad järgmise MK-etapi vahele

04.01

Landra: ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist

04.01

Tyson Fury naaseb ikkagi poksiringi

04.01

Spordipsühholoog: me ei peaks tundeid nii väga tähtsustama

04.01

Dakari tiitlikaitsja ralli algas ebaõnnestunult

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo