Barcelona pikendas viimastel minutitel võiduseeria üheksale mängule

Hispaania jalgpalli kõrgliigas pidi laupäeval üks võiduseeria lõppema, kui omavahel läksid vastamisi linnarivaalid Barcelona ja Espanyol.

Espanyoli kodumurul, RCDE staadionil toimunud kohtumine möödus pingeliselt ning mõlemal meeskonnal oli omajagu võimalusi, aga poolajapausile mindi null-null viigiseisul. Võiduvärava otsimine kestis kuni otsustavate minutiteni, kuid siis näitas Barcelona klassi.

86. minutil pääses Barca jooksma ja Fermin jättis palli vasakule äärele, kus Dani Olmo suurepärase löögiga selle võõrustaja väravasse saatis. 90. minutil tormas Fermin taas Espanyoli kaitsjatest mööda ja jättis seekord palli värava ees oodanud Robert Lewandowskile, kes vormistas külalistele 2:0 võidu.

Barcelona on võitnud Hispaania kõrgliigas üheksa mängu järjest ja jätkab 49 punktiga liigatabelis esikohal. Viimased viis mängu võitnud Espanyol on 33 punktiga viiendal kohal.

Barcelonast seitsme punkti kaugusele jääb Madridi Real (42 p), kes võõrustab pühapäeval Betist. Meistrite liiga kohtadel on veel Villarreal (38 p) ja Madridi Atletico (37 p).

Tulemused:

Celta Vigo - Valencia 4:1

Osasuna - Bilbao Athletic 1:1

Elche - Villarreal 1:3