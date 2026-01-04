X!

Kümnekesi mänginud Mali teenis dramaatilisel moel edasipääsu

Jalgpall
Jalgpall

Laupäeval selgitati jalgpalli Aafrika Rahvuste karikaturniiril välja esimesed veerandfinalistid, kui edasipääsu tagasid Mali ja Senegali koondised.

Mali ja Tuneesia vaheline kaheksandikfinaal algas väga füüsiliselt ning mängu esimese 23 minutiga jagati välja neli kollast kaarti, 26. minutil jäi Mali hoopis kümnekesi, kui Woyo Coulibaly koleda vea tõttu platsilt saadeti. Mali kaitseliin pidas surve all vastu pikalt, aga 88. minutil jõudsid tuneeslased lõpuks pärale, kui Firas Chaouat kastis üksi jäi ja peaga palli väravasse saatis.

Viigiväravat jahtima asunud Malil oli kuuendal üleminutil parajalt õnne, kui Tuneesia kaitsja standardolukorras palli käega puudutas. Lassine Sinayoko realiseeris penalti ning saatis sellega kohtumise lisaajale.

Järgmised pool tundi kulgesid sarnaselt normaalajale ning väravalisa ei sündinud, seega selgitati edasipääseja välja penaltiseerias. Mali eksis esimesest kolmest löögist kahel, aga kasutas tuneeslaste eksimused ära ja realiseeris viie löögiga kolm-kaks võidu ja veerandfinaalikoha.

Vastaseks tuleb Senegal, kes jäi Sudaani vastu juba kuuendal minutil (Aamir Abdallah) kaotusseisu, kuid läks Pape Gueye 29. ja kolmanda üleminuti tabamusest riietusruumi eduseisul. PSG mees Ibrahim Mbaye pani 77. minutil võidule punkti ja viis Senegali 3:1 võiduga edasi.

Kaheksandikfinaale mängitakse teisipäevani, veerandfinaalid toimuvad 9. ja 10. jaanuaril. Poolfinaalid mängitakse 14. jaanuaril ning finaal toimub 18. jaanuaril, pronksimäng päev enne seda.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

10:13

Kümnekesi mänginud Mali teenis dramaatilisel moel edasipääsu

08:07

Schjönning-Larsen tegi Šotimaal debüüdi

00:04

Hooaega ajalooliselt kehvalt alustanud Wolverhampton sai esimese võidu

03.01

Paide täiendas ridu 2023. aasta Eesti parima naisjalgpalluriga

03.01

Rangers võitis derbimängu ja tõusis raskustes linnarivaaliga ühele pulgale

03.01

FC Floraga liitus Taaniel Usta

03.01

Flora naiskond vahetas peatreenerit

03.01

Milan tõusis Itaalias taas liidriks

02.01

Palts: tuleb moment ja pead ühe puutega ära lööma!

02.01

Rahakotirauad avanud Crystal Palace tugevdas ründeliini

sport.err.ee uudised

10:13

Kümnekesi mänginud Mali teenis dramaatilisel moel edasipääsu

09:41

Littler tuli teist aastat järjest dartsi maailmameistriks

09:06

Rae Spordikool võttis karikafinaali kordusetenduses kindla võidu

08:34

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

08:07

Schjönning-Larsen tegi Šotimaal debüüdi

00:04

Hooaega ajalooliselt kehvalt alustanud Wolverhampton sai esimese võidu

03.01

Voll loodab koostöös EOK-ga lahendada Eesti üliõpilasspordi nukra seisu

03.01

Tšikini mälestusvõistlusel oli rekordarv osalejaid

03.01

Morgenson käsipallielust Jaapanis: seal on asi palju professionaalsem

03.01

Saksamaa EM-tiitlini viinud Ibrahimagic kiitis Eesti korvpallitreenereid

03.01

Konontšuk tegi hea mängu, aga Bursaspor kaotas taas

03.01

Paide täiendas ridu 2023. aasta Eesti parima naisjalgpalluriga

03.01

Hermet siirdub Prantsusmaale: lahkuda ei ole kerge, aga pean proovima

03.01

Botn ja Lägreid jätavad järgmise MK-etapi vahele

03.01

Hermet vedas oma viimases mängus Kalev/Cramo VEF-i vastu võidule

03.01

Rangers võitis derbimängu ja tõusis raskustes linnarivaaliga ühele pulgale

03.01

Soomlanna sai esimese MK-võidu, eestlased ei jõudnud 30 parema sekka Uuendatud

03.01

Vagul ei pääsenud Innsbruckis põhivõistlusele

03.01

Swiatek: naiste tennis ei vajanud Sabalenka ja Kyrgiose mängu

03.01

FC Floraga liitus Taaniel Usta

loetumad

02.01

Botn: mina leidsin Bakkeni surnuna

03.01

Soome lülitas tiitlikaitsja USA konkurentsist välja

03.01

Hermet vedas oma viimases mängus Kalev/Cramo VEF-i vastu võidule

03.01

Botn ja Lägreid jätavad järgmise MK-etapi vahele

03.01

Soomlanna sai esimese MK-võidu, eestlased ei jõudnud 30 parema sekka Uuendatud

03.01

Hermet siirdub Prantsusmaale: lahkuda ei ole kerge, aga pean proovima

03.01

Swiatek: naiste tennis ei vajanud Sabalenka ja Kyrgiose mängu

02.01

Coventry: isegi kui sõda lõpeb, ei pääse venelased olümpiale oma lipu all

08:34

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

02.01

Šveitsi uusaastapõlengus hukkus noor golfimängija

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo