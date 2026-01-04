Kümnekesi mänginud Mali teenis dramaatilisel moel edasipääsu

Laupäeval selgitati jalgpalli Aafrika Rahvuste karikaturniiril välja esimesed veerandfinalistid, kui edasipääsu tagasid Mali ja Senegali koondised.

Mali ja Tuneesia vaheline kaheksandikfinaal algas väga füüsiliselt ning mängu esimese 23 minutiga jagati välja neli kollast kaarti, 26. minutil jäi Mali hoopis kümnekesi, kui Woyo Coulibaly koleda vea tõttu platsilt saadeti. Mali kaitseliin pidas surve all vastu pikalt, aga 88. minutil jõudsid tuneeslased lõpuks pärale, kui Firas Chaouat kastis üksi jäi ja peaga palli väravasse saatis.

Viigiväravat jahtima asunud Malil oli kuuendal üleminutil parajalt õnne, kui Tuneesia kaitsja standardolukorras palli käega puudutas. Lassine Sinayoko realiseeris penalti ning saatis sellega kohtumise lisaajale.

Järgmised pool tundi kulgesid sarnaselt normaalajale ning väravalisa ei sündinud, seega selgitati edasipääseja välja penaltiseerias. Mali eksis esimesest kolmest löögist kahel, aga kasutas tuneeslaste eksimused ära ja realiseeris viie löögiga kolm-kaks võidu ja veerandfinaalikoha.

Vastaseks tuleb Senegal, kes jäi Sudaani vastu juba kuuendal minutil (Aamir Abdallah) kaotusseisu, kuid läks Pape Gueye 29. ja kolmanda üleminuti tabamusest riietusruumi eduseisul. PSG mees Ibrahim Mbaye pani 77. minutil võidule punkti ja viis Senegali 3:1 võiduga edasi.

Kaheksandikfinaale mängitakse teisipäevani, veerandfinaalid toimuvad 9. ja 10. jaanuaril. Poolfinaalid mängitakse 14. jaanuaril ning finaal toimub 18. jaanuaril, pronksimäng päev enne seda.