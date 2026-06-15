Viis väravat löönud Rootsi korjas kolm punkti

Rootsil kulus väravaarve avamiseks kõigest seitse minutit, kui kauni kauglööki saatis vastaste võrku Tuneesia päritolu Yasin Ayari. Pooltunnil nõelas Rootsi kiire vasturünnakuga ning eduseisu tegi kaheväravaliseks Alexander Isak, kes realiseeris Viktor Gyökereselt tulnud söödu.

Tuneesia suutis paar minutit enne poolajavilet ühe värava tagasi lüüa. Hannibal Mejbri tsenderdas pikale audile järgnenud olukorras paremalt äärelt karistusalasse, kus Omar Rekik suunas palli peaga Rootsi võrku.

Rootslased said hingamisruumi juurde 59. minutil, kui omavahel kombineerisid taas Gyökeres ja Isak, sedapuhku oli väravalööja rollis Gyökeres. Mattias Svanbergi tabamus 84. minutil tegi seisuks 4:1 ja lõpptulemuse vormistas kuuendal lisaminutil oma teise väravaga Ayari.