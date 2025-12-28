Eesti lauatennisekoondised teenisid Balti MV-l neli pjedestaalikohta

Meeskondi juhendasid Raimond Einer ja Jaan Härms, naiskondi Pekka Laidinen.

Meeste arvestuses saavutas Eesti I meeskond Balti meistritiitli. Eesti II meeskond teenis pronksmedali. Naiste võistkondlikul turniiril tuli Eesti I naiskond hõbemedalile ning Eesti II naiskond võitis pronksi.

Lauatennise Balti meistrivõistluste võistkondlik turniir lõppes Eesti koondistele edukalt. Kokku võideti neli medalit: üks kuld-, üks hõbe- ja kaks pronksmedalit.

