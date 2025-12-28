Eesti lauatennisekoondised teenisid Balti MV-l neli pjedestaalikohta
Lauatennise Balti meistrivõistluste võistkondlik turniir lõppes Eesti koondistele edukalt. Kokku võideti neli medalit: üks kuld-, üks hõbe- ja kaks pronksmedalit.
Meeste arvestuses saavutas Eesti I meeskond Balti meistritiitli. Eesti II meeskond teenis pronksmedali. Naiste võistkondlikul turniiril tuli Eesti I naiskond hõbemedalile ning Eesti II naiskond võitis pronksi.
Eesti koondiste koosseisud:
Meeskonnad
EST I: Pert Marten Lehtlaan, Markkos Pukk, Stanislav Strogov
EST II: Madis Moos, Maksim Vuhka, Ilmar Vuhka, Artur Koptelkov
Naiskonnad
EST I: Tatjana Tšistjakova, Liisi Vellner, Amanda Hallik
EST II: Elis Türk, Glafira Nagel, Julia Šelihh
Meeskondi juhendasid Raimond Einer ja Jaan Härms, naiskondi Pekka Laidinen.
Balti meistrivõistlused jätkuvad esmaspäeval individuaalturniiridega, kus Eesti mängijad asuvad võistlema üksikmängudes.
