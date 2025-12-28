X!

Eesti lauatennisekoondised teenisid Balti MV-l neli pjedestaalikohta

Lauatennise Balti meistrivõistluste võistkondlik turniir lõppes Eesti koondistele edukalt. Kokku võideti neli medalit: üks kuld-, üks hõbe- ja kaks pronksmedalit.

Meeste arvestuses saavutas Eesti I meeskond Balti meistritiitli. Eesti II meeskond teenis pronksmedali. Naiste võistkondlikul turniiril tuli Eesti I naiskond hõbemedalile ning Eesti II naiskond võitis pronksi.

Eesti koondiste koosseisud:

Meeskonnad
EST I: Pert Marten Lehtlaan, Markkos Pukk, Stanislav Strogov
EST II: Madis Moos, Maksim Vuhka, Ilmar Vuhka, Artur Koptelkov

Naiskonnad
EST I: Tatjana Tšistjakova, Liisi Vellner, Amanda Hallik
EST II: Elis Türk, Glafira Nagel, Julia Šelihh

Meeskondi juhendasid Raimond Einer ja Jaan Härms, naiskondi Pekka Laidinen.

Balti meistrivõistlused jätkuvad esmaspäeval individuaalturniiridega, kus Eesti mängijad asuvad võistlema üksikmängudes.

Toimetaja: Anders Nõmm

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

27.12

Norra meedia: Bakkeni mask võis simuleerida 7000 meetri kõrgusel treenimist

27.12

Tartu Ülikool teenis Eesti-Läti liiga liidrite duellis napi võidu

09:30

Jokic jätkab erakordses hoos, aga Denver sai napi kaotuse

27.12

Markvardt Otepää lumeoludest: üle pole vaja muretseda

14:08

Paadiõnnetuses hukkusid Valencia jalgpallitreener ja tema kolm pereliiget

17:04

Eesti suusatajad Tour de Ski avavõistlusel 30 hulka ei pääsenud Uuendatud

10:13

Raieste klubi võiduseeria pikenes tänu heale viimasele veerandile

19:21

VAATA OTSE | Selguvad Eesti aasta sportlased Uuendatud

26.12

Norra olümpiakeskus soovitas kõrgmäestikumaskide kandmise lõpetada

