Paskotši tegi Belgia kõrgliigas taas skoori

Nüüd ootab ees väike paus ja järgmine mäng peetakse alles 15. jaanuaril Belgia karikasarjas Brüsseli Anderlechtiga. Kolm päeva hiljem võõrustatakse sama võistkonda liigas.

Eelmises kolmes voorus võiduta jäänud Gent on kogunud 20 mänguga 26 punkti, mis annab 16 meeskonna konkurentsis hetkel kümnenda positsiooni.

Eelmises voorus Club Brugge vastu skoorinud kaitsemängija on pidanud sel hooajal Belgia kõrgliigas 16 kohtumist, löönud kolm väravat ja andnud ühe resultatiivse söödu.

Eesti koondislane paistis silma juba kohtumise esimesel minutil, kui suutis viimase mehena takistada palli Genti puuri jõudmast.

Mängu 18. minutil avas skoori Hyllarion Goore ja vaid viis minutit hiljem sahistas vastaste puuri ka Paskotši, lüües seega värava teist mängu järjest.

Eesti jalgpalluri Maksim Paskotši klubi Gent alistas Belgia kõrgliiga 20. voorus kodus Westerlo 2:0 ja kirjutas mõningase pausi järel tabelisse taas kolm võidupunkti.

