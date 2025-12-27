Kapten Rooba veetis jõulud Eestis: jõulutoit on vaja välja higistada

Nii enne kui ka pärast jõulupühi võis kodumaa jääl treenimas näha muidu Soome kõrgliigas mängivat Robert Roobat. Eesti koondise kapteni sõnul on ka meeskonnast eemal olles vaja vormi ikkagi säilitada.

"See on traditsioon olnud meil Villem-Hendrik Koitmaaga, siis kui ta veel mängis. Nüüd on ta pensionil, aga endiselt tuleb jääle minuga. Jõulude ajal, kui antakse see puhkus meeskonna juurest, siis korraks on vaja jääl käia, natuke vormi hoida ja jõulutoit välja higistada," ütles Rooba ERR-ile.

Hooaeg Soome kõrgliigas on Rooba jaoks seni kulgenud edukalt. "Väga rahul kindlasti. Meil on jooksvas tabelis sama palju punkte kui teisel kohal oleval meeskonnal ja seal on kolm-neli meeskonda. Kindlasti oleme meeskonnana eesmärkide kursil ja individuaalselt olnud ka väga hea ja resultatiivne hooaeg," ütles ta.

"Loomulikult loodame võimalikult pikka hooaega Soomes ja võimalikult kaugele play-off'ides. Kui seal hooaeg peaks mingi hetk lõppema, siis koondisega ootab meid ju ees MM Hiinas. See on kindlasti ka suur ja tähtis turniir meile Eesti koondislastele, ootan seda ka väga," lisas Eesti koondise kapten.

Noormeeste U-20 koondis võitis detsembri keskel esimese divisjoni B-grupi maailmameistrivõistlustel esmakordselt hõbemedali. Maailma edetabelis tõusti sellega 18. kohale.

Rooba sõnul on see samm edasi ka meeste koondise jaoks. "Noored on ju tulevik. Ma arvan, et see tase, mida nad näitasid, on kindlasti see, mida me peaksime tulevikus suutma näidata meeste koondises," sõnas kapten.

"Tegelikult sealt koondisest neli-viis poissi on juba debüüdi teinud. Paar mängijat - [Maksim] Burkov, [David] Timofejev - on juba kanda kinnitanud meeste koondises. Selles mõttes suurepärane ja seda oli väga lahe vaadata kõrvalt, et poisid nii hästi mängisid," lisas Rooba.

Jäähoki maailmameistrivõistlused Hiinas algavad 29. aprillil.