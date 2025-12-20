Rooba värav aitas KooKool alistada Kombe koduklubi

Soome jäähoki kõrgliigas läksid reedel omavahel vastamisi Robert Rooba ja Kristjan Kombe koduklubid. Rooba tööandja Kouvola KooKoo võitis kohtumise 6:2 (3:1, 2:1, 1:0).

Rooba panustas võitu teise perioodi 13. minutil, kui ta purjetas värava tagant läbi ja saatis kiire viskega litri Kuopio KalPa võrku, tehes seisuks 5:2.

Eesti koondise kapten viibis jääl 19 minutit ja sai kirja oma hooaja kuuenda värava. Kombe ei kuulunud seekord KalPa koosseisu.

KooKoo pani võiduga punkti kolme mängu pikkuseks veninud kaotusteseeriale. Liigatabelis paiknetakse 56 punktiga neljandal kohal. KalPa on 46 punktiga kaheksas.

Laupäeval lähevad eestlaste koduklubid uuesti omavahel vastamisi.