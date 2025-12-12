X!

Leedu väravavahi hea mäng peatas Rooba klubi võiduseeria

Jäähoki
Robert Rooba
Robert Rooba Autor/allikas: KooKoo/Facebook
Jäähoki

Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo alistus Soome kõrgliigas võõrsil Tampere Ilvesele 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) ja sai tabelisse kolme võidu järel kaotuse.

KooKoo teise ründekolmikusse kuulunud Rooba sai teisel kolmandikul ka kaheminutilise karistuse, kuid resultatiivsuspunkte ei tea ega ükski meeskonnakaaslane ei kogunud. Ilvese leedulasest väravavaht Mantas Armalis tõrjus kõik 31 pealeviset, millest ühe oli saatnud teele eestlane.

Kokkuvõttes asub KooKoo tabelis 53 punktiga Tampere Tappara (57) ja Pori Ässäti (55) järel kolmandal kohal. Kolmanda võidu järjest saanud Ilves on 41 punktiga tabeli keskpaigas.

Kristjan Kombe klubi Kuopio KalPa kaotas kodus Lappeenranta SaiPale 3:6 (0:1, 2:1, 1:4). Hiljuti vigastuspausilt naasnud ja klubi eest neli kohtumist pidanud Kombe seekord jälle koosseisu ei kuulunud.

Liigatabelis hoiab kolm kaotust järjest saanud KalPa 43 punktiga kaheksandat kohta. Kogu liiga parimas hoos olev - viis võitu järjest - SaiPa on 50 silmaga paar kohta kõrgemal.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

12.12

Leedu väravavahi hea mäng peatas Rooba klubi võiduseeria

12.12

VIDEO | Stamkos viskas St. Louis Bluesi väravasse neli litrit

11.12

U-20 jäähokikoondis teenis MM-il esimese võidu

11.12

Blackhawks naasis Bedardi eestvedamisel võiduteele

11.12

Rooba ja Kombe klubide duelli võitis KooKoo

10.12

Läti väravavaht pidi 0,1 sekundit enne lõppu võrgust saatusliku litri õngitsema

09.12

Jäähoki noortekoondis kaotas MM-i teises mängus Ungarile

09.12

NHL-i juhile valmistab muret olümpiamängude hokiareen

09.12

Maple Leafs ja Red Wings jätsid vastased nullile

08.12

Eesti hokinoored mängisid MM-i avamängus korraliku edu maha

08.12

Vegas alistas lisaajal Rangersi, Anaheim viskas Chicago puuri litreid täis

07.12

MacKinnon tõi Avalanche'ile lisaajal võidu

06.12

Galerii | Hokiliigas olid võidukad Narva ja Tartu

04.12

Ovetškin viskas Capitalsi võidumängus kaks väravat

04.12

Rooba andis võidumängus väravasöödu

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

12.12

Laura Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 20. koha

12.12

Norra oli võõrustaja Hollandist selgelt parem ja läheb finaalis kokku Saksamaaga

12.12

Randväli ujus Inglismaal rahvusrekordi

12.12

Liiv alustas MK-etappi kaheksanda kohaga

12.12

ETV spordisaade, 12. detsember

12.12

Susan Külm tegi Hochfilzenis karjääri parima sprindi Uuendatud

12.12

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast Uuendatud

12.12

Keila kaotas Ventspilsis

12.12

Eesti saalihokinaised said MM-il 12. koha

12.12

Eesti paarissprinterid piirdusid Davosis eelsõiduga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo