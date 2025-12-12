Leedu väravavahi hea mäng peatas Rooba klubi võiduseeria

KooKoo teise ründekolmikusse kuulunud Rooba sai teisel kolmandikul ka kaheminutilise karistuse, kuid resultatiivsuspunkte ei tea ega ükski meeskonnakaaslane ei kogunud. Ilvese leedulasest väravavaht Mantas Armalis tõrjus kõik 31 pealeviset, millest ühe oli saatnud teele eestlane.

Kokkuvõttes asub KooKoo tabelis 53 punktiga Tampere Tappara (57) ja Pori Ässäti (55) järel kolmandal kohal. Kolmanda võidu järjest saanud Ilves on 41 punktiga tabeli keskpaigas.

Kristjan Kombe klubi Kuopio KalPa kaotas kodus Lappeenranta SaiPale 3:6 (0:1, 2:1, 1:4). Hiljuti vigastuspausilt naasnud ja klubi eest neli kohtumist pidanud Kombe seekord jälle koosseisu ei kuulunud.

Liigatabelis hoiab kolm kaotust järjest saanud KalPa 43 punktiga kaheksandat kohta. Kogu liiga parimas hoos olev - viis võitu järjest - SaiPa on 50 silmaga paar kohta kõrgemal.