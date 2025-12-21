X!

Rooba viskas teist päeva järjest Kombe koduklubile värava

Jäähoki
Robert Rooba
Robert Rooba Autor/allikas: @kko_foto/KooKoo
Jäähoki

Soome jäähoki kõrgliigas läksid teist päeva järjest vastamisi eestlased ning Robert Rooba aitas Kouvola KooKoo taas Kristjan Kombe koduklubi Kuopio KalPa üle võidule.

Reedel 6:2 võidu pälvinud KooKoo läks laupäeval kodujääl juhtima teise perioodi 24. sekundil, kui skoori tegi Eesti koondise kapten Rooba. Perioodi lõpuks oli aga tablool viik, kui Teemu Hartikainen sai hakkama viigiväravaga.

Otsustaval kolmandikul väravalisa ei sündinudki ning võitja selgus lisaajal, mis lõppes juba pärast 29 sekundit, kui KooKoo realiseeris Marcus Davidssoni tabamusest 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) võidu.

Rooba sai teist päeva järjest värava kirja ning on kogunud sel hooajal 33 mänguga 21 resultatiivsuspunkti (seitse väravat, 14 väravasöötu). Mullu käis ta jääl 62 mängus ja lõpetas 39 punktiga (18 väravat, 21 söötu). Kombe oli üle nelja mängu järel taas koosseisus ja veetis jääl 12 minutit. Ta on sel hooajal saanud mängu neljal korral ja pole veel üheski väravas osalenud.

Rooba ja KooKoo jätkavad Liigas 21 võiduga (kuus lisaajal) viiendal real, Kombe ja KalPa on 16 võiduga (kolm lisaajal) üheksandad.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

10:11

Rooba viskas teist päeva järjest Kombe koduklubile värava

20.12

Hokiliiga kevadiste finalistide vastasseisu võitis Narva PSK

20.12

Võimsa lõpu teinud Panthers napsas Hurricanesilt võidu

20.12

Rooba värav aitas KooKool alistada Kombe koduklubi

19.12

Maple Leafs jäi tänavu esimest korda nullile

18.12

Kaks väravat visanud Aho aitas Hurricanesi viienda järjestikuse võiduni

18.12

KooKoo kaotas Rooba endisele koduklubile

17.12

Esimene sakslane liitus NHL-is 1000 punkti klubiga

16.12

Läti ja Soome soovivad taas ühiselt MM-i võõrustada

16.12

Tiitlikaitsja Panthers jätkas Florida derbis võidukat hoogu

16.12

Soomlasest sai teist korda NHL-i klubi peamänedžer

15.12

Jüri Rooba: pikk töö noortega hakkab nüüd vilja kandma

15.12

Hughes viskas Wildi särgis debüütvärava

15.12

Eesti U-20 jäähokikoondis võitis ajaloolise hõbemedali

14.12

Mõõnav Panter sai Leedu klubilt lüüa

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

13:41

Käidi koduklubi pööras kaotusseisu võiduks ja siirdus talvepausile liidrina

13:07

Tormis Laine jäi teisest laskumisest välja

12:50

VAATA OTSE | Kuidas läheb Ermitsal hooaja esimeses ühisstardist sõidus? Uuendatud

12:31

Chicago NFL-i tiim teenis uut ajastut tähistava võidu

11:54

Viljandi HC nädalavahetus algas kaotusega

11:22

Mbappe jõudis Ronaldoga ühele pulgale

10:48

Durant ja Rockets lõpetasid pingelises mängus Nuggetsi võiduseeria

09:36

Fännide aastalõputurniiril võidutsesid taaskord Laagri Ultrad

08:59

Liverpool teenis võidulisa, aga Isak sai väravat lüües vigastada

08:30

TÄNA OTSE | Siimer lõpetab Eesti meeste pika ühisstardist sõitude põua

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo