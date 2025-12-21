Rooba viskas teist päeva järjest Kombe koduklubile värava

Reedel 6:2 võidu pälvinud KooKoo läks laupäeval kodujääl juhtima teise perioodi 24. sekundil, kui skoori tegi Eesti koondise kapten Rooba. Perioodi lõpuks oli aga tablool viik, kui Teemu Hartikainen sai hakkama viigiväravaga.

Otsustaval kolmandikul väravalisa ei sündinudki ning võitja selgus lisaajal, mis lõppes juba pärast 29 sekundit, kui KooKoo realiseeris Marcus Davidssoni tabamusest 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) võidu.

Rooba sai teist päeva järjest värava kirja ning on kogunud sel hooajal 33 mänguga 21 resultatiivsuspunkti (seitse väravat, 14 väravasöötu). Mullu käis ta jääl 62 mängus ja lõpetas 39 punktiga (18 väravat, 21 söötu). Kombe oli üle nelja mängu järel taas koosseisus ja veetis jääl 12 minutit. Ta on sel hooajal saanud mängu neljal korral ja pole veel üheski väravas osalenud.

Rooba ja KooKoo jätkavad Liigas 21 võiduga (kuus lisaajal) viiendal real, Kombe ja KalPa on 16 võiduga (kolm lisaajal) üheksandad.