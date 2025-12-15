X!

Eesti U-20 jäähokikoondis võitis ajaloolise hõbemedali

Eesti U-20 jäähokikoondis
Eesti U-20 jäähokikoondis Autor/allikas: IIHF
Eesti U-20 jäähokikoondis tegi ajalugu, võites IIHF 1. divisjoni B-grupi maailmameistrivõistlustel hõbemedali. Turniiri viimases kohtumises alistas Eesti korraldajamaa Itaalia kindlalt tulemusega 5:2.

Võidumängus säras meeskonna kapten David Timofejev, kes viskas kolm väravat. Ühe tabamuse lisasid Maksim Burkov ja Paavel Tammert. Timofejev oli kogu turniiri üks silmapaistvamaid mängijaid ning valiti ka Eesti koondise parimaks – viie mänguga kogus ta kokku 12 punkti (seitse väravat ja viis resultatiivset söötu).

Turniiri jooksul alistas Eesti Leedu 4:1, Poola 5:4 ja Itaalia 5:2. Kaotused tuli vastu võtta Jaapanilt 3:4 ja Ungarilt 1:3. Lõpptabelis sai Eesti hõbemedali Ungari järel ja Leedu ees.

Turniiri parimaks ründemängijaks valiti Maksim Burkov.

Tegemist on ajaloolise saavutusega, varem ei olnud Eesti U-20 koondis IIHF 1. divisjoni B-grupis medalini jõudnud. Hõbemedali järel tõusis Eesti U-20 koondis maailma edetabelis 18. kohale.

Toimetaja: Maarja Värv

