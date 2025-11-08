Eesti hokikoondis alistas ka Hollandi ja võitis koduse turniiri

Hollandi vastu viskasid kaks väravat ja andsid ühe resultatiivse söödu Rasmus Kiik ja Nikita Puzakov. Ühe tabamuse lisasid Robert Rooba ja Erik Potšinok.

Tagasi oli mitmed mängijad, kes kahe päeva eest Hispaania vastu kõhutõve tõttu jääl ei käinud, näiteks ka koondise tituleerituim ja kogenuim Rooba, samuti väravavaht Conrad Mölder.

Eesti võitis koduse turniiri, kuna avapäeval saadi Hispaaniast jagu 8:2. Teise koha teenisid hispaanlased, kes olid vahepeal saanud Hollandist 4:2 jagu.

Turniir peeti Tondiraba jäähallis.