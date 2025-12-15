X!

Jüri Rooba: pikk töö noortega hakkab nüüd vilja kandma

Jäähoki
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Jäähoki

Eesti kuni 20-aastaste jäähokikoondis saavutas esimese divisjoni maailmameistrivõistlustel läbi aegade parima koha. Itaalias peetud turniiril teiseks tulnud hokinoored jõudsid esmaspäeval koju tagasi.

Eesti noortekoondis mängis MM-võistluste esimese divisjoni B-grupi turniiril Itaalias Milanos Rho areenil, kus veebruaris peetakse ka Milano Cortina taliolümpia hokiturniiri kohtumisi.

Kuigi turniiri esimestes mängudes kaotati Jaapani ja hiljem võitjaks tulnud Ungari eakaaslastele, siis seejärel alistati järjepanu Leedu, Poola ja Itaalia. Koondise soomlastest treenerite arvates tõi edu ühtne meeskond.

"Soomlased on harjunud, et kõik keskenduvad omaette mängule riietusruumis. Meie olime elavad, kõik toetasid üksteist, naersime enne mängu. Selline meeskonnavaim oli väga kõrge. Meil olid kiired ründajad, head väravalööjad, hea väravavaht, ka kaitsjad kõik tegid samuti ilusat tööd," selgitas kaitsja Roland Luht.

Turniiri parimaks ründajaks valiti Maksim Burkov. Resultatiivseim mängija oli seitsme värava ja viie sööduga David Timofejev.

"See kasvatus, mida oleme nendega nüüd teinud päris pikalt U-16 vanuseklassist alates kuni siiani, see hakkab nüüd vilja kandma. See nende sportlik eluviis ja käitumine, see lõi väga hästi välja sel turniiril," märkis koondise mänedžer Jüri Rooba.

Eesti U-20 koondis asub nüüd maailma edetabelis 18. kohal ehk kõrgemal kui kunagi varem.

Toimetaja: Henrik Laever

Jüri Rooba: pikk töö noortega hakkab nüüd vilja kandma

