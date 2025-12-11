X!

Rooba ja Kombe klubide duelli võitis KooKoo

Jäähoki
Robert Rooba (vasakul).
Robert Rooba (vasakul). Autor/allikas: KooKoo/Facebook
Jäähoki

Eesti jäähokikoondislase Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo alistas Soome kõrgliigas kodujääl Kristjan Kombe tööandja Kuopio KalPa 5:2 (2:1, 1:1, 2:0).

KooKoo esimesse viisikusse kuulunud Rooba teenis oma resultatiivsuspunkti teisel perioodil, kui tegi koos Jimi Suomiga eeltöö väravale, mille viskas Veeti Miettinen. Eestlase arvele on 28 mänguga kogunenud 19 (5+14) resultatiivsuspunkti.

Kombe pääses jääle KalPa teises viisikus. Ta sooritas üheksa minuti jooksul ühe pealeviske.

KooKoo on viimasest üheksast mängust võitnud kaheksa ja asub liigatabelis 53 punktiga kolmandal kohal. Teist mängu järjest kaotusega leppima pidanud KalPa on kaheksandal kohal (43 p). Tabeli tipus troonib 57 punktiga Tampere Tappara.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

11:18

Blackhawks naasis Bedardi eestvedamisel võiduteele

09:45

Rooba ja Kombe klubide duelli võitis KooKoo

10.12

Läti väravavaht pidi 0,1 sekundit enne lõppu võrgust saatusliku litri õngitsema

09.12

Jäähoki noortekoondis kaotas MM-i teises mängus Ungarile

09.12

NHL-i juhile valmistab muret olümpiamängude hokiareen

09.12

Maple Leafs ja Red Wings jätsid vastased nullile

08.12

Eesti hokinoored mängisid MM-i avamängus korraliku edu maha

08.12

Vegas alistas lisaajal Rangersi, Anaheim viskas Chicago puuri litreid täis

07.12

MacKinnon tõi Avalanche'ile lisaajal võidu

06.12

Galerii | Hokiliigas olid võidukad Narva ja Tartu

04.12

Ovetškin viskas Capitalsi võidumängus kaks väravat

04.12

Rooba andis võidumängus väravasöödu

03.12

Seksuaalrünnakus õigeks mõistetud Hart naasis pika pausi järel NHL-i

02.12

Crosby näitas taas Flyersi vastu võimu

01.12

Bedard kogus Blackhawksi võidus neli resultatiivsuspunkti

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

10:47

Kindel võit viis tiitlikaitsja Prantsusmaa nelja hulka

10:16

Eesti kurlingunaiskond sai olümpia valikturniiril kuuenda koha

09:07

NBA rekordit korranud Thunder pääses karikaturniiril poolfinaali

08:33

Kelly Sildaru tagas koha MK-etapi finaalis

08:05

Kehra alistas meistriliigas Viimsi

10.12

City alistas võõrsil Madridi Reali, Arsenal jätkab täiseduga

10.12

Suurorg naasis platsile, aga teistel eestlastel oli võidukam õhtu

10.12

Alev loodab Davosis edasiminekut: olümpiani on piisavalt aega

10.12

ETV spordisaade, 10. detsember

10.12

Rikberg: vastased ootasid lihtsamat mängu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo