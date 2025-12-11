Rooba ja Kombe klubide duelli võitis KooKoo

KooKoo esimesse viisikusse kuulunud Rooba teenis oma resultatiivsuspunkti teisel perioodil, kui tegi koos Jimi Suomiga eeltöö väravale, mille viskas Veeti Miettinen. Eestlase arvele on 28 mänguga kogunenud 19 (5+14) resultatiivsuspunkti.

Kombe pääses jääle KalPa teises viisikus. Ta sooritas üheksa minuti jooksul ühe pealeviske.

KooKoo on viimasest üheksast mängust võitnud kaheksa ja asub liigatabelis 53 punktiga kolmandal kohal. Teist mängu järjest kaotusega leppima pidanud KalPa on kaheksandal kohal (43 p). Tabeli tipus troonib 57 punktiga Tampere Tappara.