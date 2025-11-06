X!

Eesti hokimehed panid Hispaania kindlalt paika

Eesti koondis
Eesti meeste jäähokikoondis
Eesti meeste jäähokikoondis
Eesti koondis

Eesti jäähokikoondis alistas Euroopa Rahvuste karikaturniiri kohtumises Tondiraba jäähallis Hispaania esinduse kindlalt 8:2 (0:1, 4:1, 4:0).

Kui avakolmandiku võitsid külalised, kallutas Eesti teisel perioodil mängu kindlalt enda kasuks ja kostitas hispaanlasi mitmete tabamustega.

Kahe väravaga panustasid Eesti võitu Danil Fursa ja Erik Potšinok, värava ja resultatiivse söödu said kirja Andre Linde ja Vadim Vasjonkin ning kaks tulemuslikku söötu Roland Luht ja Saveli Novikov.

Seejuures mängis Eesti nõrgendatud koosseisus, sest kõhutõve tõttu pidid mitmed mängijad eesotsas kogenud Robert Roobaga kohtumist kõrvalt vaatama.

Kahe päeva pärast ehk laupäeval, 8. novembril kohtub Eesti koondis samal jääl Hollandiga.

Toimetaja: Siim Boikov

