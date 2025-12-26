Jokic kinkis Nuggetsi fännidele ajaloolise kolmikduubli

Denveris toimunud kohtumine algas tasavägiselt kuni kodumeeskond tugeva kolmanda veerandi abil 16 punktiga juhtima tormas. Veel kuus ja pool minutit enne mängu lõppu juhtis Nuggets 15 punktiga, aga Minnesota tegi seejärel 11:0 spurdi.

Wolves püsis võõrustaja kannul, aga oli 3,6 sekundit enne lõpusireeni ikka kolme silma kaugusel. Minnesota staar Anthony Edwards tõi aga tabloole esimest korda pärast avapoolaega viigi, kui tabas nurgast külmaverelise kolmese ja viis mängu lisaajale.

Timberwolves alustas lisaaega äärmiselt hästi ning saavutas minutiga üheksapunktilise edu, kuid Nuggets tegi oma tähtede juhtimisel 13:4 spurdi ja viigistas. Otsustavad hetked kuulusid samuti Nuggetsile, kes vormistas jõuludel vägeva 142:138 (32:29, 25:26, 35:23, 23:37, 27:23) võidu.

Serblane Nikola Jokic tegi uskumatu esituse ning kogus 42 minutiga 56 punkti, 16 lauapalli, 15 resultatiivset söötu ja kaks blokki. Tegemist on esimese mänguga NBA ajaloos, kus keegi kogub 55 punkti, 15 lauapalli ja 15 resultatiivset söötu. Jõuludel on serblasest enam punkte visanud vaid legendaarsed Bernard King (60 punkti, 1984) ning Wilt Chamberlain (59 p, 1961). Lisaks tähistavad Jokici 18 lisaajal visatud punkti NBA rekordit.

Jamal Murray abistas keskmängijat 35 punkti ja kümne korvisööduga. Timberwolvesi parim oli ei keegi muu kui Edwards, kes kogus 44 punkti, kuus lauda, kolm korvisöötu ja kolm vaheltlõiget, Julius Randle lisas omalt poolt kaotuses 32 silma, seitse lauda ja kuus söötu.

San Antonio Spurs alistas teist mängu järjest tiitlikaitsja Oklahoma City Thunderi, teenides seekord võõrsil 117:112 (41:36, 28:24, 26:19, 22:23) võidu. Spursi rünnakut juhtis 29 punkti visanud De'Aaron Fox, Victor Wembanyama ja Stephon Castle skoorisid 19 punkti.

Tiitlikaitsjal on sel hooajal 26 võitu ja viis kaotust, aga kolme kaotuse taga on aina kerkiv Spursi meeskond. Seejuures mängib vigastusest taastuv Wembanyama veel piiratud mänguajaga.

"Me peame tiimina paremaks saama. Sa ei kaota kellelegi kolm korda ilma, et nad oleksid lihtsalt sinust paremad," ütles Oklahoma City Thunderi liider Shai Gilgeous-Alexander. "Me peame paremaks saama. Kõik peavad peeglisse vaatama, kui tahame oma eesmärgini jõuda."

Gilgeous-Alexander viskas Thunderi resultatiivseimana 22 punkti, neli tiimikaaslast jõudis kahekohalise punktisummani.

Tulemused:

New York - Cleveland 126:124

Golden State - Dallas 126:116

LA Lakers - Houston 96:119