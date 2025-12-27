X!

Bostonil on käsil üle ootuste hea hooaeg, Brown astus Birdi rekordi lävele

Jaylen Brown Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpalliliigas NBA jätkab Boston Celtics meeskonda tabanud tagasilöökide kiuste väga heas hoos.

Mullu NBA meistriks tulnud ja sel kevadel konverentsi poolfinaalis New York Knicksile kaotanud Celtics jäi käesolevaks hooajaks ilma mitmest põhimängijast, kui võistkonnast lahkusid Kristaps Porzingis, Jrue Holiday ja Al Horford ning vigastuse tõttu ei näe veel pikka aega väljakul Jayson Tatumit.

Tuumiku lagunemisele vaatamata on Boston idakonverentsis 19 võidu ja 11 kaotusega kolmandal kohal, reedel teeniti neljas järjestikune võit, kui Indiana Pacers (6-25) alistati võõrsil 140:122.

Üleplatsimeheks kerkis 30 punkti visanud Jaylen Brown, kes on Tatumi puudumisel nüüd võistkonna põhiliseks ründejõuks ning on 30 punktini jõudnud nüüd juba kaheksas järjestikuses kohtumises. Kui tal õnnestuks seda teha ka järgmises mängus Portlandi vastu, kordaks ta Larry Birdi nimel olevat võistkonna rekordit.

Brook Lopez tabas karjääri parimat tähistavad üheksa kaugviset ja kogus 31 punkti, James Harden lisas 34 ja Kawhi Leonard 28 punkti ning Los Angeles Clippers (9-21) alistas Portland Trail Blazersi (12-19) võõrsil 119:103. Clippers on võitnud kolm mängu järjest.

Cade Cunningham viskas 29 punkti ning jagas 17 resultatiivset söötu, aga idakonverentsi liider Detroit Pistons (24-7) pidi ikkagi tunnistama Utah Jazzi (11-19) 131:129 paremust. Keyonte George tõi võitjatele 31 ja Lauri Markkanen 30 punkti.

Toimetaja: Anders Nõmm

