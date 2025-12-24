X!

Flagg näitas potentsiaali, Spurs alistas taas Thunderi

Korvpall
Cooper Flagg
Cooper Flagg Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Korvpall

Korvpalliliigas NBA on tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder sel hooajal kaotanud vaid neli mängu, kuid neist kaks San Antonio Spursile. Suvise draft'i avavalik Cooper Flagg jätkab väga heas hoos.

Tiitlikaitsja Thunder (26-4) võitis võõrsil Spursi (22-7) vastu avapoolaja kahe punktiga, aga teine poolaeg kuulus võõrustajatele 72:50 ning kogu mäng 130:110. Sealjuures viskas Spurs otsustaval veerandajal 43 punkti.

57-protsendiliselt viskeid tabanud Spursi resultatiivseimaks kerkis Stephon Castle, kes kogus 24 punki. Harrison Barnes lisas 20 ja Devin Vassell 17 punkti, pingilt alustanud ja 23 minutit mänginud Victor Wembanyama arvele jäi 12 punkti. Üleplatsimees oli Thunderi täht Shai Gilgeous-Alexander 33 punktiga.

Dallas Mavericks (12-19) viskas kodusaalis Denver Nuggetsi (21-8) vastu juba avaveerandil 41 punkti ning läks teise perioodi alguses juhtima 50:29. Külalised tulid mängu tagasi ning läksid otsustava veerandaja alguses ise ette, sealjuures oli neil kasutada mängu viimane rünnak, aga Peyton Watson ei tabanud nurgast kaugviset.

Avaveerandil kõik oma visked tabanud ning 14 punkti kogunud Cooper Flagg lõpetas mängu 33 punkti, üheksa lauapalli ja üheksa resultatiivse sööduga. Anthony Davis lisas 31 punkti ja üheksa lauapalli. Eelmised 11 võõrsilmängu võitnud Denverit vedasid Jamal Murray 31 ja Nikola Jokic 29 punktiga. Mõlemad jagasid kaaslastele ka 14 korvisöötu.

LeBron James viskas 23 punkti, aga Luka Doncicita mängima pidanud Los Angeles Lakers (19-9) jäi võõrsil 108:132 alla Phoenix Sunsile (16-13). Kolmanda veerandaja 45:29 võitnud Phoenixi resultatiivseimad olid Dillon Brooks 25 ja Devin Booker 21 punktiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

13:18

Kadrina ja Haljala derbimäng tõi esiliigas saali ligi 2000 inimest

11:24

Flagg näitas potentsiaali, Spurs alistas taas Thunderi

10:54

Asi püstitas Belgias punktirekordi, Bratkalt võimas kaksikduubel

10:31

Böckler kerkis oma klubi resultatiivseimaks, aga Rannula võitis ikkagi

23.12

Vigastusest paranenud Siim-Sander Vene debüteeris uue klubi särgis

23.12

Kalev/Cramo lõpetas aasta kindla koduvõiduga Uuendatud

23.12

Warriors sattus vaidluse järel hoogu, Charlotte'i snaiper tegi ajalugu

23.12

Veesaar ja North Carolina teenisid osariigirivaali üle suure võidu

22.12

Raieste andis Murcia võitu korraliku panuse

22.12

Schröder röövis Rocketsilt võidu lõpusekundite korviga

21.12

Tartu Ülikooli seni veatu hooaeg sai kindla punkti

21.12

Asi tegi Belgia kõrgliigas hooaja parima etteaste

21.12

Durant ja Rockets lõpetasid pingelises mängus Nuggetsi võiduseeria

21.12

Veesaare lõpusekundite pealtpanek aitas North Carolina järjekordse võiduni

20.12

Rannula ja Legia said viimaks võidurõõmu maitsta

videod

sport.err.ee uudised

13:18

Kadrina ja Haljala derbimäng tõi esiliigas saali ligi 2000 inimest

12:26

EJL kutsus Vene klubide rahastamise teemal kokku erakorralise üldkogu

11:54

Jürgens sai Albaania kõrgliigas kirja esimese täismängu

11:24

Flagg näitas potentsiaali, Spurs alistas taas Thunderi

10:54

Asi püstitas Belgias punktirekordi, Bratkalt võimas kaksikduubel

10:31

Böckler kerkis oma klubi resultatiivseimaks, aga Rannula võitis ikkagi

09:40

Põlvas toimub pühadehõnguline käsipalliturniir

23.12

HC Panteri aasta lõppes kaotusega Jelgavas

23.12

Vigastusest paranenud Siim-Sander Vene debüteeris uue klubi särgis

23.12

Giacomel südamlikus järelehüüdes: lenda kõrgelt nagu ingel, sest sa oled seda

23.12

F1-sarja etapivõitja Arand: kas oled väga kiire või väga märg! Uuendatud

23.12

Kalev/Cramo lõpetas aasta kindla koduvõiduga Uuendatud

23.12

ETV spordisaade, 23. detsember

23.12

Tour de Ski eelmise hooaja teine mees tänavu ei stardi

23.12

Anikina pärjati Euroopas aasta parima tenniseneiu tiitliga

loetumad

23.12

Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

23.12

Björndalen lahkunud Bakkenist: ta oli maailma kõige kannatlikum inimene

23.12

Giacomel südamlikus järelehüüdes: lenda kõrgelt nagu ingel, sest sa oled seda

23.12

Wierer ja Vittozzi loobuvad järgmisest MK-etapist

23.12

Vigastusest paranenud Siim-Sander Vene debüteeris uue klubi särgis

23.12

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

22.12

Aroni raske töö kannab vilja: tegin mitmeid kordi rohkem, kui pidin

23.12

Kahekordne Euroopa meister loobus tulevast EM-ist

23.12

Anikina pärjati Euroopas aasta parima tenniseneiu tiitliga

23.12

Veesaar ja North Carolina teenisid osariigirivaali üle suure võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo