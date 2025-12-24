Flagg näitas potentsiaali, Spurs alistas taas Thunderi

Tiitlikaitsja Thunder (26-4) võitis võõrsil Spursi (22-7) vastu avapoolaja kahe punktiga, aga teine poolaeg kuulus võõrustajatele 72:50 ning kogu mäng 130:110. Sealjuures viskas Spurs otsustaval veerandajal 43 punkti.

57-protsendiliselt viskeid tabanud Spursi resultatiivseimaks kerkis Stephon Castle, kes kogus 24 punki. Harrison Barnes lisas 20 ja Devin Vassell 17 punkti, pingilt alustanud ja 23 minutit mänginud Victor Wembanyama arvele jäi 12 punkti. Üleplatsimees oli Thunderi täht Shai Gilgeous-Alexander 33 punktiga.

Dallas Mavericks (12-19) viskas kodusaalis Denver Nuggetsi (21-8) vastu juba avaveerandil 41 punkti ning läks teise perioodi alguses juhtima 50:29. Külalised tulid mängu tagasi ning läksid otsustava veerandaja alguses ise ette, sealjuures oli neil kasutada mängu viimane rünnak, aga Peyton Watson ei tabanud nurgast kaugviset.

Avaveerandil kõik oma visked tabanud ning 14 punkti kogunud Cooper Flagg lõpetas mängu 33 punkti, üheksa lauapalli ja üheksa resultatiivse sööduga. Anthony Davis lisas 31 punkti ja üheksa lauapalli. Eelmised 11 võõrsilmängu võitnud Denverit vedasid Jamal Murray 31 ja Nikola Jokic 29 punktiga. Mõlemad jagasid kaaslastele ka 14 korvisöötu.

LeBron James viskas 23 punkti, aga Luka Doncicita mängima pidanud Los Angeles Lakers (19-9) jäi võõrsil 108:132 alla Phoenix Sunsile (16-13). Kolmanda veerandaja 45:29 võitnud Phoenixi resultatiivseimad olid Dillon Brooks 25 ja Devin Booker 21 punktiga.