Aasta võrkpalluri tiitli pälvisid Laak ja Tammearu

Unibet Arenal toimunud suurel võrkpalli karikafinaalide päeval kuulutati välja ka eelmise klubihooaja, rannavõrkpallihooaja ja koondisesuve põhjal välja parimad võrkpallurid, treenerid, kohtunikud ja sekretärid.

Aasta võrkpalluri tiitli pälvisid sarnaselt eelmisele ja üle-eelmisele aastale Kertu Laak ja Märt Tammearu.

2013. aastast Eesti naiste koondisesse kuuluv Kertu Laak valiti parimaks naisvõrkpalluriks juba kaheksandat korda. Diagonaalründaja mängis eelmisel klubihooajal Poola kõrgliigas, olles Bielsko-Biala Bostiku rünnakuliider. Koondise ridades kandis Laak sama rolli, olles naiskonna resultatiivsemaid mängijaid Euroopa meistrivõistluste valiksarjas ja kontrollmängudes.

Märt Tammearu valiti parimaks meesmängijaks neljandat korda järjest. Nurgaründaja mängis tugevas Poola meistriliigas üles-alla kulgenud hooaja, mis lõppes 13. kohaga. Hooaja lõpuosas leidis resultatiivsuse, mis kandus edasi ka koondiseperioodi. Tammearu oli ka rahvusmeeskonna üks tähtsamaid mängijaid ja aitas koondise EM-finaalturniirile.

Parimad rannavõrkpallurid on naistest taaskord Heleene Hollas ja Liisa Remmelg, kes astuvad MK-sarjas järjest suuremaid samme. Lõppenud aastal pääseti mitmel korral ka Elite 16 etappide põhiturniirile ja näidati seal korralikke esitusi. Pjedestaalile tõusti samuti mitmel korral, kui Hiinas Qingshani Futures-taseme etapil teeniti karjääri esimene kuldmedal, Jurmalas ja Brnos võideti pronks. Esmakordselt mängiti ka rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlustel ning Rahvuste karikal jõuti Eesti koondisega finaalturniirile. Eesti meistrivõistlustel saadi kaela kuldmedalid.

Parim meeste rannavolleduo on esmakordselt Jaan Rebel – Kaur Erik Kais, kes krooniti esmakordselt Eesti meistriks. Lisaks esindasid nad Eesti koondist Rahvuste karika turniiril.

Aasta parimaks saalitreeneriks valiti Alar Rikberg, kes viis rahvusmeeskonna Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile ning võitis Tartu Bigbankiga nii Eesti meistritiitli kui Balti liiga tiitli ja tuli ka Balti superkarika võitjaks. Karikavõistlustel saadi kaela hõbemedalid ja CEV Challenge Cupil jõuti 1/16-finaali.

Parim rannavõrkpalli treener on Rivo Vesik, kes juhendab Hollast ja Remmelgat ning on samuti tegev Šveitsi paari Leona Kerner – Tanja Hüberli treenerina. EM-il teenisid šveitslannad 17. koha. Rannavolle MM-il oli Vesik treeneriks Leona Kernerile ja Annique Niederhausenile, kes jõudsid 32 parema sekka.