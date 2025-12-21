Tartu Ülikooli seni veatu hooaeg sai kindla punkti

Hooaega 12 võiduga järjest alustanud Tartu Ülikool kaotas esimese poolaja kümne silmaga, aga tõeliselt suureks venis vahe teise poolajaga, mil kodumeeskond viskas vaid 28 punkti.

Dylan Painter tõi Tartule 14, Malcolm Bernard 13 ja Karl-Johan Lips 12 punkti. Võitjate paremad olid 24 pnktiga Thomas Bryant ja Cameron Shelton.

Tartu Ülikool kaotas ühtlasi ka liidrikoha, kuna Riia Zelli alistas kodus Riia VEF-i 80:77 (26:24, 14:15, 23:20, 17:18) ja kerkis parema võiduprotsendi peale. Zelli on saanud sel hooajal 14 võitu ja ühe kaotuse.

TalTech/Alexela oli kodus parem BK Liepajast 95:76 (24:9, 26:19, 28:31, 17:17). Oliver Suurorg tõi võitjatele 20 punkti ja kaheksa resultatiivset söötu.

Kahe Eesti klubi vastasseisus alistas Pärnu Transcom võõrsil Keila Coolbeti 81:64 (22:17, 24:15, 16:4, 19:28). Daniel Johansson viskas 18 punkti võitjate ja Patrik Saal kaotajate kasuks.