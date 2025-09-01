X!

Liverpool maksis Rootsi ründaja eest kõigi aegade kolmanda kõrgeima summa

Jalgpall
Alexander Isak
Alexander Isak Autor/allikas: Liverpoolfc.com
Jalgpall

Liverpooli jalgpalliklubi purustas esmaspäeval Briti saarte üleminekurekordi, kui ostis Newcastle Unitedist 125 miljoni inglise naela ehk umbes 144 miljoni euro eest Rootsi koondise ründaja Alexander Isaki.

Eelmise kolme hooaja jooksul Newcastle'i eest 86 liigamänguga 54 väravat löönud Isak sõlmis Liverpooliga kuue aasta pikkuse lepingu. 25-aastane Rootsi koondislane hakkab BBC teatel teenima 350 000 eurot nädalas. Üleminekule eelnes pikk suvine saaga, mille jooksul keeldus Isak Newcastle'it esindamast.

Eelmiseks Briti saarte üleminekurekordiks oli 106,8 miljonit naela, mille Chelsea maksis tunamullu jaanuaris Benficale maailmameistri Enzo Fernandeze eest. Kõigi aegade tabelis on Isaki üleminek kolmandaks, rohkem on makstud vaid Neymari ja Kylian Mbappe eest.

Üks tähtis üleminek jäi Liverpoolil üleminekuakna viimasel päeval aga vormistamata, kui keskkaitsja Marc Guehi, kelle eest oldi nõus Crystal Palace'ile maksma 35 miljonit naela, jätkab siiski Londoni klubis. Guardian kirjutab, et Palace'i peatreener Oliver Glasner oli klubi otsuses kapten maha müüa nii pettunud, et oli valmis ametist lahkuma. See ning fakt, et neil ei õnnestunud Guehile õigeaegselt sobivat asendajat palgata, saigi lõpuks otsustavaks.

Tottenham Hotspur palkas Pariisi Saint-Germainist aastase laenulepinguga Prantsusmaa koondise ründaja Randal Kolo Muani, kes veetis eelmise hooaja teise poole laenul Juventuses. Arsenal tõi laenuga Leverkuseni Bayerist Ecuadori koondise äärekaitsja Piero Hincapie, Briti meedia teatel on Londoni klubil järgmisel suvel võimalik tema eest maksta 45 miljonit naela.

Kauaaegne Manchester City väravavaht Ederson on 14 miljoni euro suuruse üleminekusumma eest liitumas Fenerbahcega, asemele toob Pep Guardiola aga Gianluigi Donnarumma, kelle eest käiakse lauda 30 miljonit eurot. Manchester United saatis ründaja Rasmus Höjlundi laenulepinguga Napolisse ning ääremängija Antony 25 miljoni euro eest Real Betisi. AC Milan palkas Marseille'ist Prantsusmaa koondislase Adrien Rabiot'.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

01.09

Liverpool maksis Rootsi ründaja eest kõigi aegade kolmanda kõrgeima summa

01.09

Hein uuest klubist: sellel tasemel mingeid garantiisid ei ole

01.09

EJL-i ja Arte Gümnaasiumi jalgpalliakadeemias alustas õpinguid uus lend

01.09

Igonen aitas Degerforsil tugeva vastasega viigistada

01.09

Eduseisu maha mänginud Inter sai üllatuskaotuse

01.09

Paskotši klubi pääses viimasel hetkel viigiga

01.09

Erik ten Hag peab juba kahe liigamängu järel Leverkuseniga hüvasti jätma

01.09

Barcelona kaotas esimesed punktid, tähelepanu keskmesse kerkis VAR

31.08

Shein andis väravasöödu, kuid Fredrikstad kaotas punase laterna vastu punkte

31.08

Kalju ja Tammeka nautisid võite

sport.err.ee uudised

01.09

Liverpool maksis Rootsi ründaja eest kõigi aegade kolmanda kõrgeima summa

01.09

Osaka vajas tunamulluse võitja Gauffi alistamiseks vaid 66 minutit

01.09

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

01.09

ETV spordisaade, 1. september

01.09

LÕBUS VIDEO | Jefimovast sai päevaks iluuisutaja, Petrõkinast ujuja

01.09

Peep Pahv: aukartus tuleb unustada, võiduks on vaja agressiivsust ja särtsu

01.09

Portugalil ei õnnestunud kõik vabavisked tabanud Lätit üllatada

01.09

Hein uuest klubist: sellel tasemel mingeid garantiisid ei ole

01.09

EJL-i ja Arte Gümnaasiumi jalgpalliakadeemias alustas õpinguid uus lend

01.09

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

01.09

Kullamäe: sellise tasemega tiimide vastu peab olema karakterit 40 minutit

01.09

Hermet ülitähtsast mängust Portugaliga: tuleb korralik mudamaadlus

01.09

Tass: mäng jäi esimese poolaja taha

01.09

Raieste vigastusest: panime põlved kokku, aga ma ei oska veel midagi öelda

01.09

Jäätma uuendas vahetult enne MM-i algust Eesti rekordit

01.09

Igonen aitas Degerforsil tugeva vastasega viigistada

01.09

Eduseisu maha mänginud Inter sai üllatuskaotuse

01.09

Paskotši klubi pääses viimasel hetkel viigiga

01.09

Erik ten Hag peab juba kahe liigamängu järel Leverkuseniga hüvasti jätma

01.09

Eesti orienteeruja Jürgen Joonas pääses EM-il 20 hulka

loetumad

01.09

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

01.09

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil neljanda koha Uuendatud

01.09

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

01.09

Eesti rekordinaine Kivikas pääseb MM-il starti

01.09

Evans jätkab MM-sarja liidrina, Ogier lubas tiitli võita Uuendatud

31.08

Giannis vedas Kreeka edasipääsu lävele, Doncic tõi Sloveeniale esimese võidu

31.08

Reinar Hallik: Heiko taktika on meie trump Türgi vastu

01.09

Kahe eelmise korra maailmameister Serbia langes kaheksandikfinaalis

01.09

Raieste vigastusest: panime põlved kokku, aga ma ei oska veel midagi öelda

31.08

Gert Kullamäe: ma ei usu, et hakatakse hoidma end eraldi Portugali mänguks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo