Liverpool maksis Rootsi ründaja eest kõigi aegade kolmanda kõrgeima summa

Liverpooli jalgpalliklubi purustas esmaspäeval Briti saarte üleminekurekordi, kui ostis Newcastle Unitedist 125 miljoni inglise naela ehk umbes 144 miljoni euro eest Rootsi koondise ründaja Alexander Isaki.

Eelmise kolme hooaja jooksul Newcastle'i eest 86 liigamänguga 54 väravat löönud Isak sõlmis Liverpooliga kuue aasta pikkuse lepingu. 25-aastane Rootsi koondislane hakkab BBC teatel teenima 350 000 eurot nädalas. Üleminekule eelnes pikk suvine saaga, mille jooksul keeldus Isak Newcastle'it esindamast.

Eelmiseks Briti saarte üleminekurekordiks oli 106,8 miljonit naela, mille Chelsea maksis tunamullu jaanuaris Benficale maailmameistri Enzo Fernandeze eest. Kõigi aegade tabelis on Isaki üleminek kolmandaks, rohkem on makstud vaid Neymari ja Kylian Mbappe eest.

Üks tähtis üleminek jäi Liverpoolil üleminekuakna viimasel päeval aga vormistamata, kui keskkaitsja Marc Guehi, kelle eest oldi nõus Crystal Palace'ile maksma 35 miljonit naela, jätkab siiski Londoni klubis. Guardian kirjutab, et Palace'i peatreener Oliver Glasner oli klubi otsuses kapten maha müüa nii pettunud, et oli valmis ametist lahkuma. See ning fakt, et neil ei õnnestunud Guehile õigeaegselt sobivat asendajat palgata, saigi lõpuks otsustavaks.

Tottenham Hotspur palkas Pariisi Saint-Germainist aastase laenulepinguga Prantsusmaa koondise ründaja Randal Kolo Muani, kes veetis eelmise hooaja teise poole laenul Juventuses. Arsenal tõi laenuga Leverkuseni Bayerist Ecuadori koondise äärekaitsja Piero Hincapie, Briti meedia teatel on Londoni klubil järgmisel suvel võimalik tema eest maksta 45 miljonit naela.

Kauaaegne Manchester City väravavaht Ederson on 14 miljoni euro suuruse üleminekusumma eest liitumas Fenerbahcega, asemele toob Pep Guardiola aga Gianluigi Donnarumma, kelle eest käiakse lauda 30 miljonit eurot. Manchester United saatis ründaja Rasmus Höjlundi laenulepinguga Napolisse ning ääremängija Antony 25 miljoni euro eest Real Betisi. AC Milan palkas Marseille'ist Prantsusmaa koondislase Adrien Rabiot'.