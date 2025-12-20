Aksel Haava sõitis noorte MM-il esikümnesse

Võistlusnädalat mõjutasid muutlikud ilmaolud. Mitmel päeval jäi sõitude arv tuulevaikuse tõttu planeeritust väiksemaks ning kogu viie päeva jooksul peeti kokku üheksa võistlussõitu. Haava parimaks üksiksõiduks kujunes viimasel võistluspäeval saavutatud sõiduvõit.

"Oli kahju, et viie päeva peale sai ainult üheksa sõitu, meie sõitude ajal olid tuuleolud pigem vaiksed. Viimasel päeval sain alles päriselt end käima ja siis õnnestus ka üks sõit võita. Oleks tahtnud varem siin harjutamas käia, et enne võistlust varustuse tunnetus paremini kätte saada," kommenteeris Haava.

Lisaks Haavale olid Eesti koondisel noorte MM-il väljas sportlased mitmes paadiklassis. iQFOiL Youth naiste arvestuses saavutas Bertha Kivistik 16. koha. ILCA 6 klassis lõpetas Raul Ottesson 53. kohal, ILCA 6 klassis Karmel Elis Purje 40. kohal. 29er segapaaride arvestuses said Eva-Lotta Soomer ja Albert Kepp 24. koha, 29er naiste arvestuses lõpetasid Ann Carolin Vürst ja Grete Kant 22. kohal.

Eesti koondis lõpetas võistluse riikide arvestuses 30. kohal 66 riigi seas, edestades teiste seas Soomet ja Leedut. Koondist juhendasid treenerid Erki Kivistik ja Maria Veessaar.