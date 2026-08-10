Aust tuli tõukerattamaratonis maailmameistriks, Villako hõbedal

Tšehhis Lipnik nad Becvous peetud tõukerattaspordi maailmameistrivõistlused kulmineerusid pühapäeval maratoniga. Nii sprindis kui kriteeriumis kuldmedali võitnud Annika Aust jättis konkurendid kindlalt selja taha ka maratonisõidus. Esimest aastat täiskasvanute arvestuses võistlev Eliisa Villako sõitis hõbedale.

Maailmameistrivõistlustelt kolm kuldmedalit võitnud Austi sõnul tuli maratoni esikoht kõige kergemini ning maksimumi ei olnud vaja välja pannagi.

"Juba hommikul tundusid jalad üllatavalt kerged ning taktikaliselt lähenesin sõidule endale omaselt. Alustasin agressiivselt, et kohe konkurentidega vahe sisse teha, ning see õigustas ennast," rääkis Aust.

Naiste põhiklassis kestis medaliheitlus viimaste meetriteni, kui esinelik mahtus kuue sekundi sisse. Esimesena lõpetas hollandlanna Fiona Olthofi, tema järel Eliisa Villako, teenides sellega kolmanda individuaalse medali tänavustelt maailmameistrivõistlustelt.

"Ei oleks osanud arvata, et suudan maratonis esikoha eest võidelda. Üldises plaanis oli kogu nädalavahetus väga suur kordaminek, sest igast sõidust õnnestus medal võtta," sõnas Villako.

Oma esimesele medalile sel MM-il oli lähedal ka koondise treener ja Eesti tõukerattaspordi eestvedaja Aigar Nuuma. Ligi 35-kilomeetrise distantsi lõpusirgel tuli heitluses pronksmedali eest tunnistada konkurendi Petr Pešta nappi paremust. Sellest hoolimata oli Nuuma ise positiivselt meelestatud – kõikide vanuseklasside peale maratonil startinud 79 mehe konkurentsis lõpetas ta üldarvestuses kaheksanda kohaga.

Laupäeval kriteeriumis pronksi võitnud Margit Avikson oli kogu distantsi kestel neljaliikmelises juhtgrupis, kuid pidi lõpuks tunnistama konkurentide paremust ja leppima neljanda kohaga.

Ultraveteranide klassis saavutas 2022. aasta maratoni maailmameister Enn Allik kuuenda koha, Meelis Maidla lõpetas meesveteranide klassis 23. kohal.

Kokku võitis Eesti tõukerattakoondis maailmameistrivõistlustelt seitse medalit: individuaalselt kolm kulda, kaks hõbedat ja kaks pronksi ning naiste teatesõidus samuti pronksi.