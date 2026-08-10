X!

Aust tuli tõukerattamaratonis maailmameistriks, Villako hõbedal

Teised alad
Annika Aust
Annika Aust Autor/allikas: Eesti Tõukerattaliit
Teised alad

Tšehhis Lipnik nad Becvous peetud tõukerattaspordi maailmameistrivõistlused kulmineerusid pühapäeval maratoniga. Nii sprindis kui kriteeriumis kuldmedali võitnud Annika Aust jättis konkurendid kindlalt selja taha ka maratonisõidus. Esimest aastat täiskasvanute arvestuses võistlev Eliisa Villako sõitis hõbedale.

Maailmameistrivõistlustelt kolm kuldmedalit võitnud Austi sõnul tuli maratoni esikoht kõige kergemini ning maksimumi ei olnud vaja välja pannagi. 

"Juba hommikul tundusid jalad üllatavalt kerged ning taktikaliselt lähenesin sõidule endale omaselt. Alustasin agressiivselt, et kohe konkurentidega vahe sisse teha, ning see õigustas ennast," rääkis Aust.

Naiste põhiklassis kestis medaliheitlus viimaste meetriteni, kui esinelik mahtus kuue sekundi sisse. Esimesena lõpetas hollandlanna Fiona Olthofi, tema järel Eliisa Villako, teenides sellega kolmanda individuaalse medali tänavustelt maailmameistrivõistlustelt.

"Ei oleks osanud arvata, et suudan maratonis esikoha eest võidelda. Üldises plaanis oli kogu nädalavahetus väga suur kordaminek, sest igast sõidust õnnestus medal võtta," sõnas Villako.

Oma esimesele medalile sel MM-il oli lähedal ka koondise treener ja Eesti tõukerattaspordi eestvedaja Aigar Nuuma. Ligi 35-kilomeetrise distantsi lõpusirgel tuli heitluses pronksmedali eest tunnistada konkurendi Petr Pešta nappi paremust. Sellest hoolimata oli Nuuma ise positiivselt meelestatud – kõikide vanuseklasside peale maratonil startinud 79 mehe konkurentsis lõpetas ta üldarvestuses kaheksanda kohaga. 

Laupäeval kriteeriumis pronksi võitnud Margit Avikson oli kogu distantsi kestel neljaliikmelises juhtgrupis, kuid pidi lõpuks tunnistama konkurentide paremust ja leppima neljanda kohaga. 

Ultraveteranide klassis saavutas 2022. aasta maratoni maailmameister Enn Allik kuuenda koha, Meelis Maidla lõpetas meesveteranide klassis 23. kohal.

Kokku võitis Eesti tõukerattakoondis maailmameistrivõistlustelt seitse medalit: individuaalselt kolm kulda, kaks hõbedat ja kaks pronksi ning naiste teatesõidus samuti pronksi.

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

viimased uudised

21:44

Kaur Alle võitis Eesti suurima ultrajooksu Uuendatud

21:30

Pajur tõi Hiina maanteeratturite Pro liigas meeskonnale olulise võidu

21:13

Briti teatenelikud näitasid konkurentidele kandu

20:46

VAATA OTSE | Kas Maasik jõuab 3000 m takistusjooksus EM-il finaali? Uuendatud

20:31

Tartu Titans pani kodupubliku ees paremuse maksma

20:01

Saksa rattalootus sai Poolas karjääri suurima võidu

19:45

Tribuntsov viis rekordi uude sekundisse, aga finaali ei saanud

19:20

Venemaa kergejõustiklased üritavad piirangutest kohtu abiga vabaneda

18:39

Kolmandik Liverpoolist võib minna müügiks

18:18

Narva Trans hankis Espanyoli süsteemist sirgunud väravavahi

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

28.06

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

20:46

VAATA OTSE | Kas Maasik jõuab 3000 m takistusjooksus EM-il finaali? Uuendatud

03.08

2026. aasta kergejõustiku EM-i ajakava ja ülekanded

09.08

Suri Lionel Messi isa ja agent

09.08

Eesti jaht võitis maineka Hispaania kuninga regati

09.08

Aleksandr Selevko alustas hooaega USA-s kindla esikohaga

13:49

Kivikas kordas EM-il Eesti rekordit, aga poolfinaali ei pääsenud

15:25

Adam Kelly ja Viola Hambidge EM-il edasi ei saanud

08:13

Iir ja Apri võitsid U-20 MM-il hõbemedali

09.08

Taani väravavaht osutus Inglismaal läbimatuks müüriks

09.08

Kergejõustiku EM-i avapäeval tuleb starti neli Eesti sportlast

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo