FIFA tegi jalgpallifännidele meelehärmi

Veel kolm nädalat tagasi oli FIFA ametlikus pealtvaatajatele mõeldud käitumisjuhendis kirjas, et fännid tohivad staadionile kaasa võtta kuni ühe liitri suuruseid veepudeleid, kuid paar päeva tagasi tegi FIFA kannapöörde ja keelas isiklikud veepudelid ära.

FIFA põhjendas enda otsust kartusega sportlaste turvalisuse pärast. Nimelt usub FIFA, et fännid ei taha kuuma ilmaga vett juua, vaid kasutada veepudeleid hoopis relvana, mida väljakul olevate mängijate või taustajõudude suunas loopida.

Rahvusvaheline alaliit lubas, et staadionitel saab vett osta ning veepudelite hinnad ei ületa tavapärast hinnalipikut. The Athleticu sõnul pidid jalgpallifännid eelmisel aastal USA-s toimunud klubide MM-il veepudelite eest maksma neli kuni kuus dollarit ehk umbes kolm kuni viis eurot.

MM-finaalturniiri ajaks prognoositakse Põhja-Ameerikas nii kõrgeid soojakraade, et mängijatele on ette nähtud kohustuslikud joogipausid. Fännigrupid leiavad, et nende heaolu ei lähe FIFA-le kuigi palju korda.

"Järjekordne näide, et fännide mured on viimasel kohal. Kuum ja niiske ilm on fännide vaatest tõsine probleem ja just sellele peaks FIFA keskenduma. Mitte müüma ülikalleid veepudeleid," kommenteeris Inglismaa ja Walesi jalgpallifännide ühenduse Football Supporters' Association kõneisik Athleticule.

"Kõikides meie aruteludes FIFA-ga oli staadionitel tasuta vee kättesaadavus üks peamisi teemasid ning FIFA kinnitas meile, et fännidel on võimalik isiklik veepudel kaasa võtta. Loomulikult tunneme nüüd, et tegemist on järjekordse raha teenimise katsega. Loodame, et staadioni veekraanide kasutamine on tasuta ja keegi ei küsi meilt selle järjekorras seismise eest raha," kirjutas sama ühendus ühismeedias.

Jalgpalli maailmameistrivõistlused algavad 11. juunil.