USA osariikide võimud nõuavad FIFA-lt kohtu ees aru

Jalgpalli MM-finaalturniiri võõrustav Met Life'i staadion New Jerseys Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
New Yorgi ja New Jersey osariikide peaprokürorid on esitanud rahvusvahelisele jalgpalliliidule (FIFA) kohtukutse seoses segadustega MM-finaalturniiri piletimüügisüsteemis.

FIFA on saanud kõvasti kriitikat nii kõrgeks kruvitud hindade kui ka selle eest, et väidetavalt on mõned kõrgema hinnakategooriaga piletite omanikud saanud pääsme siiski madalama kategooria sektorisse ehk kehvematele kohtadele.

New Yorgi peaprokurör Letitia James ja New Jersey peaproküror Jennifer Davenport ütlesid ühises pressiteates, et nad taotlevad FIFA-lt üksikasju kaheksa New Jerseys toimuva MM-finaalturniiri kohtumise, sealjuures finaalmängu kohta.

Nad lisasid, et mõned huvilised pole saanud pileteid soovitud kohtadele. Nad olevat maksnud esimese kategooria piletite eest, aga saanud istekohad teise kategooria sektoritesse.

"New Yorgi elanikud on aastaid oodanud, et maailmameistrivõistlused jõuaks nende koju ja nad väärivad õiglast võimalust soodsate piletite saamiseks," ütles James. "Kedagi ei tohiks manipuleerida maksma istekohtade eest kõrgeid hindu ning fännid peaks saama olla kindlad, et ostetud piletid on need, mida nad ka saavad."

James ja Davenport lisasid, et vale sektori probleemi kõrval on neil fookuses ka MM-finaalturniiri piletite üldine hinnapoliitika. Pääsmed on kõigi aegade kalleimad. "Piletimüügi osas pole aus keeruline olla," sõnas Davenport.

"Kuid FIFA on muutnud MM-finaalturniiri piletite ostmise segadust ja võltsnappuse tunnet tekitavaks ning võimatult kõrgete hindade segapudruks - kõik see on tarbijate ja töökate New Jersey elanike arvelt."

Prokuröride seisukohta toetas ka New Jersey osariigi kuberner Mikie Sherrill. "New Jersey on põnevil, et saab võõrustada maailmameistrivõistlusi ja fänne kogu maailmast. Kuid ei kellegi ei tohiks lubada New Jersey fänne ega meie osariiki tulevaid inimesi ära kasutada," teatas ta. "Ma tunnustan peaprokuröre Davenporti ja Jamesi tarbijate eest seismise ja uurimise eest, kes neid on eksitanud."

FIFA on kommentaaridest keeldunud. 2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniir saab alguse 11. juunil ning Ameerika Ühendriikide kõrval võõrustavad mänge ka Kanada ja Mehhiko.

Toimetaja: Siim Boikov

