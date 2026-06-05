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FIFA kehtestas jalgpallifännidele veel piiranguid

Jalgpalli MM
Saksa jalgpallifännid tähistamas vuvuzelaga
Saksa jalgpallifännid tähistamas vuvuzelaga Autor/allikas: SCANPIX/Caro / Christian Kruppa
Jalgpalli MM

Rahvusvaheline Jalgpalliliit (FIFA) avaldas 2026. aasta maailmameistrivõistluste staadionide käitumisjuhendi, millega kehtestati pealtvaatajatele mitmeid uusi piiranguid.

Lõuna-Aafrika Vabariigis peetud 2010. aasta jalgpalli MM-il tuntuks saanud vuvuzelad ei ole tänavusel turniiril lubatud. FIFA sõnul on keelatud kõik seadmed, mis võivad häirida mängu või teisi pealtvaatajaid.

Samuti ei tohi staadionile kaasa võtta laserpointereid ega muid laserkiiri kiirgavaid seadmeid.

Käitumisjuhendis on eraldi välja toodud, et kehamaalingud ja tätoveeringud ei asenda riietust. Samuti on keelatud riiete eemaldamine või muu tegevus, mis paljastab intiimseid kehaosi.

FIFA on keelanud pealtvaatajatel ohutuskaalutlustel ka korduvkasutatavate veepudelite toomise staadionile.

FIFA teatas, et reeglite rikkujatele võidakse staadionile sissepääs keelata või nad võidakse mängu ajal areenilt eemaldada.

2026. aasta maailmameistrivõistlused peetakse 11. juunist 19. juulini Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Mehhikos. Esmakordselt osaleb turniiril 48 koondist. FIFA suurendas MM-i turniiri 16 meeskonna võrra suuremaks.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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