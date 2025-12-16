X!

Laane söödud aitasid koduklubi võiduni

Korvpall
Rait-Riivo Laane
Rait-Riivo Laane Autor/allikas: BK Akademik Plovdiv
Korvpall

Eesti korvpallur Rait-Riivo Laane klubi Plovdivi Academic alistas Bulgaaria kõrgliigas kodus Sofia Levski 78:66 (19:21, 21:14, 18:18, 20:13).

Viimasel perioodil otsustava vahe sisse venitanud Academicu ridades käis 22 minutit väljakul ka Laane, kes viskas neli punkti, võttis kaks lauapalli, jagas kaheksa resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas kaks korda palli ja tegi neli viga.

Vasil Bachev viskas võitjate kasuks 21 punkti, Obrad Tomic lisas 18 silma ja 12 lauapalli. Levski edukaim oli 16 punktiga Momchil Kadiev.

Eelmised kolm mängu kaotanud Laane klubi jätkab kümnenda vooru järel kolme võidu ja seitsme kaotusega, mis annab 11 meeskonnaga kõrgliigas üheksanda positsiooni. Kohe Academicu järel on Levski, kel kümnest mängust kirjas vaid üks võit.

Enne jõule peab Academic veel kaks kodumängu. Seejuures järgmisena minnakse laupäeval, 20. detsembril vastamisi liiga liider Botevgradi Balkaniga, kel tabelis üheksa võidu kõrval vaid üks kaotus.

Toimetaja: Siim Boikov

