Lass ja Teder tegid välisliigades silmapaistvad esitused

Euroopas mängivatel Eesti naiskorvpalluritel oli taas tihe nädal. Anna Gret Asi astus koos Braine Castorsi naiskonnaga Eurocupis esimese sammu play-off'is ning jätkas koduses Belgia liigas kindla võiduga. Rootsi kõrgliigas tegi lisaajamängus kõrged minutid rassinud Kadri-Ann Lass mitmekülgse esituse ning silmapaistva mängu pakkus ka Itaalia esiliigas palliv Johanna Ellise Teder.

Belgia valitsev meister Braine ja Anna Gret Asi pidasid möödunud nädalal naiste EuroCupis oma esimese play-off kohtumise, kui avamängus alistati kodusaalis poolakate Gdynia tulemusega 80:73. Eestlanna teenis mänguaega 10 minutit ning kogus kaks punkti (kahesed 1/3, kolmesed 0/2), 2 vaheltlõiget ja 3 pallikaotust. Kordusmäng peetakse Poolas sel kolmapäeval, vahendab Basket.ee.

Belgia kõrgliigas teenisid Asi ja Braine võidulisa, kui numbritega 76:43 mängiti üle tabelis viimasel real paiknev Charleroi (0-10). Asi arvele jäi 21 minutiga 13 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 2/4, vabavisked 1/3), seitse resultatiivset söötu, kolm lauapalli, kaks blokki, üks vaheltlõige ja üks viskeblokeering. Liigatabelis on Castors Braine (10-1) 12 tiimi konkurentsis teisel real

Mailis Pokk ja Bydgoszcz (4-6) pidid lõppenud nädalal võõrsil vastu võtma suure kaotuse, kui numbritega 51:92 jäädi alla Wroclawi (7-3) naiskonnale. Eestlanna viibis platsil 35 minutit ning sai selle ajaga kirja neli punkti (kahesed 2/8, kolmesed 0/6), neli lauapalli, kaks resultatiivset söötu, ühe pallikaotuse ja ühe isikliku vea. Liigatabelis on Bydgoszcz (4-6) 12 naiskonna hulgas hetkel jagamas 8.-9. positsiooni.

Rootsi valitsev meister Lulea Basket (11-1) ja Kadri-Ann Lass teenisid tabelisse juurde napi võidu, kui Östersund (6-5) alistati võõrsil alles lisaajal tulemusega 90:86. Lass teenis mänguaega 39 minutit ning kogus oma tiimis paremuselt kolmandana 16 punkti (kahesed 5/11, kolmesed 2/5), omade hulgas paremuselt teisena seitse lauapalli, viis resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga. Liigatabelis on Lulea 13 naiskonna konkurentsis teisel kohal.

Suurbritannia kõrgliigas pidid Maaja Bratka ja Manchester Basketball (1-4) taas leppima kaotusega, kui võõrsil jäädi 72:75 alla London Lionsile (2-3). Eestlanna teenis mänguaega 26 minutit ning sai kirja kaheksa punkti (kahesed 2/5, kolmesed 0/2, vabavisked 4/4), oma naiskonnas paremuselt teisena 10 lauapalli (neist neli ründelauas), ühe resultatiivse söödu, kolm vaheltlõiget, kaks pallikaotust ja kaks isiklikku viga. Manchester on liigatabelis kümne naiskonna hulgas hetkel kaheksandal kohal.

Portugali korvpalli kõrgliigas pidasid Sofia Kosareva ja Esgueira Aveiro (5-6) lõppenud nädalal kaks kohtumist ning tabelisse lisandus nii võit kui kaotus. Nädala alguses kaotati võõrsil Barcelos'e (5-6) naiskonnale 60:68. Eesti koondislasest tagamängija teenis mänguaega 24 minutit ning kogus 11 punkti (kahesed 5/6, kolmesed 0/6, vabavisked 1/1), ühe lauapalli, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga. Nädala lõpus võideti koduplatsil Coimbroes'i (2-9) tulemusega 87:70. Kosareva arvele jäi 22 minutiga neli punkti (kolmesed 1/5, vabavisked 1/2), neli lauapalli, neli resultatiivset söötu ja kaks isiklikku viga. Liigatabelis on Esgueira Aveiro jagamas 5.-7. positsiooni.

Itaalia tugevuselt teises liigas teenisid Johanna Eliise Teder ja Costa Masagna (9-2) lõppenud nädalal võidulisa, kui kodusaalis alistati tulemusega 74:66 lähikonkurent Valdarno (8-3). Tagamängija arvele kanti 29 minutiga oma tiimi paremuselt teise korvikütina 17 punkti (kahesed 5/7, kolmesed 1/5, vabavisked 4/6), neli lauapalli, viis resultatiivset söötu, viis vaheltlõiget, kuus pallikaotust ja neli isiklikku viga. Liigatabelis paikneb Costa Masagna teisel positsioonil.

USA üliõpilasliigas NCAA olid Boston University Terriers (3-7) ja Anete Elisabeth Adler sunnitud vastu võtme neljanda järjestikuse kaotuse, kui numbritega 46:62 jäädi alla UAlbanyle (9-2). Eestlanna kohtumises kaasa ei teinud.

Washington State Cougars (1-10) ja Keandra Koorits jätkasid oma keerulist hooaega kahe kaotusega. Esmalt jäädi numbritega 69:71 alla Eastern Washingtonile (6-4). Eestlanna kogus 19 mänguminutiga seitse punkti (kahesed 1/2, kolmesed 1/6), ühe lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike ja kaks isiklikku viga. Nädala teises kohtumises kaotati 51:82 Texas Techile (11-0). Koorits kogus 26 minutiga kaheksa punkti (kahesed 4/5, kolmesed 0/5), kaheksa lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, ühe pallikaotuse ja kolm isiklikku viga.

Morehead State (4-6) ja Marie Anette Sepp pidid lõppenud nädala ainsas mängus tunnistama üleriigilises pingereas 19. real asuva Notre Dame'i (7-2) 97:48 paremust. Eestlanna sai 31 minutiga kirja üheksa punkti (kahesed 3/9, kolmesed 1/4, vabavisked 0/1), viis lauapalli, ühe resultatiivse söödu, kaks pallikaotust ja neli isiklikku viga.

Columbia Lions (7-4) ja Marta Eleri Jaama teenisid lõppenud nädalal tabelisse kolmanda võidu järjest, kui tulemusega 54:53 mängiti üle Seton Hall (5-3). Eestlanna hankis nelja mänguminutiga ühe lauapalli ning tegi ühe pallikaotuse ja ühe isikliku vea.

Idaho Vandals (8-4) ja Kätlin Kangur kaotasid eelmisel nädalal mõlemad peetud mängud. Nädala esimeses mängus jäädi numbritega 61:68 alla Californiale (8-4) ning teises matšis kaotati Utah State'ile (4-5). Eestlanna kummaski kohtumises platsil ei käinud.

Chipola College (11-0) ja Sille-Liis Mölder jätkasid NJCAA sarjas edukalt, kui nädalaga lisati oma saldosse järjekordsed kaks võitu. Esmalt alistati numbritega 88:63 Kilgore College. Eestlanna kogus kaks punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/2), neli lauapalli, ühe resultatiivse söödu, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga. Teises mängus saadi tulemusega 78:59 jagu Walters State Community College'ist. Mölderi kontole kogunes kuus punkti (kahesed 1/3, kolmesed 1/2, vabavisked 1/2), viis lauapalli, kaks korvisöötu ja kolm isiklikku viga.