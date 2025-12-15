Kaotusseisust välja tulnud Mägi krooniti taas 9-palli Eesti meistriks

Finaalkohtumise algus kuulus Denis Grabele, kes haaras kiirelt initsiatiivi ning läks juhtima 5:1. Tema kindel mäng viis ta peagi ka 10:4 eduseisuni ning kõik viitas justkui peatsele võidule. Ent Mägi polnud oma viimast veel öelnud sõna. Valitsev meister näitas tugevat vaimujõudu ja meisterlikkust, alustades muljetavaldavat tagasitulekut. Punkt-punkti haaval vähendas ta vahet ning viis mängu seisuni 10:9.

Sellelt seisult oli Grabel võimalik võit vormistada, kuid ta eksis otsustaval eelviimasel löögil. Sealt sai Mägi veelgi hoogu juurde ning otsustavatel hetkedel suutis ta surve all säilitada külma närvi ja pöörata kohtumise enda kasuks, vormistades ühe meeldejäävaima tagasituleku Eesti piljardi finaalide ajaloos ning kindlustades endale 11:10 võiduga järjekordse Eesti meistritiitli 9-palli formaadis.

2025. aasta Eesti meistrivõistlustelt võttis Mägi kolm tiitlit. Kahes formaadis osalenud Grabe saavutas ühe esikoha ning teise koha.