Kaotusseisust välja tulnud Mägi krooniti taas 9-palli Eesti meistriks

Pettunud Denis Grabe ja võidukas Mark Mägi
Pettunud Denis Grabe ja võidukas Mark Mägi Autor/allikas: Andres Mets
Piljardi 9-palli Eesti meistriks tuli teist aastat järjest Mark Mägi, kes alistas finaalis Denis Grabe.

Finaalkohtumise algus kuulus Denis Grabele, kes haaras kiirelt initsiatiivi ning läks juhtima 5:1. Tema kindel mäng viis ta peagi ka 10:4 eduseisuni ning kõik viitas justkui peatsele võidule. Ent Mägi polnud oma viimast veel öelnud sõna. Valitsev meister näitas tugevat vaimujõudu ja meisterlikkust, alustades muljetavaldavat tagasitulekut. Punkt-punkti haaval vähendas ta vahet ning viis mängu seisuni 10:9.

Sellelt seisult oli Grabel võimalik võit vormistada, kuid ta eksis otsustaval eelviimasel löögil. Sealt sai Mägi veelgi hoogu juurde ning otsustavatel hetkedel suutis ta surve all säilitada külma närvi ja pöörata kohtumise enda kasuks, vormistades ühe meeldejäävaima tagasituleku Eesti piljardi finaalide ajaloos ning kindlustades endale 11:10 võiduga järjekordse Eesti meistritiitli 9-palli formaadis.

2025. aasta Eesti meistrivõistlustelt võttis Mägi kolm tiitlit. Kahes formaadis osalenud Grabe saavutas ühe esikoha ning teise koha.

Toimetaja: Maarja Värv

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

