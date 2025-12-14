X!

Grabe ja Mägi mängivad taaskord Eesti meistrivõistluste finaalis

Piljardi Eesti meistrivõistluste 9-palli finaal: Denis Grabe - Mark Mägi
Piljardi Eesti meistrivõistluste 9-palli finaal: Denis Grabe - Mark Mägi Autor/allikas: Priit Mürk / ERR
Denis Grabe ja Mark Mägi kohtuvad kolmandat aastat järjest piljardi 9-palli Eesti meistrivõistluste finaalis.

Poolfinaalid pakkusid publikule kõrgetasemelist ja emotsionaalset piljardit. Esimeses poolfinaalis alistas Mark Mägi tulemusega 11:7 Karl Gnadebergi, kindlustades sellega koha suures finaalis. Teises poolfinaalis näitas kindlat ja domineerivat mängu Denis Grabe, kes võitis Mihkel Rehepappi samuti 11:7.

Pühapäeval kohtuvad Kultuurikatlas kaks turniiri parimat mängijat, et selgitada välja Eesti meister piljardi 9-palli formaadis.

Tegemist on kogu hooaja kulminatsiooniga, kus kaalul ei ole üksnes Eesti meistritiitel, aga ka otsustavad punktid kõigi formaatide koondarvestuses.
Tiitlit kaitseb Mark Mägi, samas kui tänavuse turniiri suurimaks favoriidiks peetakse Eesti läbi aegade edukaimat piljardimängijat Denis Grabet.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

