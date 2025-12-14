Grabe ja Mägi mängivad taaskord Eesti meistrivõistluste finaalis

Poolfinaalid pakkusid publikule kõrgetasemelist ja emotsionaalset piljardit. Esimeses poolfinaalis alistas Mark Mägi tulemusega 11:7 Karl Gnadebergi, kindlustades sellega koha suures finaalis. Teises poolfinaalis näitas kindlat ja domineerivat mängu Denis Grabe, kes võitis Mihkel Rehepappi samuti 11:7.

Pühapäeval kohtuvad Kultuurikatlas kaks turniiri parimat mängijat, et selgitada välja Eesti meister piljardi 9-palli formaadis.

Tegemist on kogu hooaja kulminatsiooniga, kus kaalul ei ole üksnes Eesti meistritiitel, aga ka otsustavad punktid kõigi formaatide koondarvestuses.

Tiitlit kaitseb Mark Mägi, samas kui tänavuse turniiri suurimaks favoriidiks peetakse Eesti läbi aegade edukaimat piljardimängijat Denis Grabet.