Eesti jalgpallinoored ei kavatse Valgevene eakaaslastega mängida

Eesti neiud jätkavad esimese ringi tulemuse põhjal võistlemist B-tugevusgrupis ning loosi tahtel kuulutakse teises ringis neljaliikmelisse alagruppi Valgevene, Leedu ja Maltaga, vahendab jalgpalliliit.

Eesti koondis Valgevene vastu ei mängi. Vastav otsus tehti juba varem, kuna omavaheline kohtumine oli teoreetiliselt võimalik varasematel turniiridel ja loosimistel. Sel nädalal kinnitati oma seisukoht veelkord üle.

Eesti alagruppi võõrustab Malta. Mängupäevad on 27. ja 30. märts ning 2. aprill.

A-liigas võistleb 28, B-liigas 21 võistkonda. Maikuus Põhja-Iirimaal toimuvale finaalturniirile pääsevad seitsme A-liiga alagrupi võitjad, kellega liitub võõrustajariigi koondis. Kuus B-liiga võitjat ja parim teise koha omanik tõusevad järgmiseks võistlussarjaks A-liigasse.