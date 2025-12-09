X!

Beljajeva kolmekesi saadud võidust: mõned naersid, aga see oli kadedusest!

Vehklemine
Foto: Kuvatõmmis
Vehklemine

Eesti epeenaiskond koosseisus Irina Embrich, Julia Beljajeva ning Katrina Lehis saabus Vancouverisse kolmekesi ning ilma peatreenerita, aga krooniti sellele vaatamata hooaja esimese MK-etapi võitjaks.

"Oleme selle nimel väga palju vaeva näinud ja tööd teinud," kinnitas Beljajeva pärast Eestisse naasmist. "Meil oli ka väga hea ettevalmistus, saime Tartus kokku, Leedu koondis ja Läti vehklejad tulid meile appi. Vaatamata sellele, et meid oli kolm, see meid ei seganud. Suutsime olla ühtlased ja toetasime üksteist."

Juba enam kui veerand sajandit naiskonda esindanud Embrichi sõnul oli järjekorra paika panemine lihtne. "Järjestus oli sama juba nii EM-il kui MM-il, Julia eelviimane ja Katrina lõpetab. Kuna olime kolmekesi, panime kogu aeg samas järjestuses ja kõik olid oma kohaga harjunud. Ma arvan, et sellega ei olnud probleemi," sõnas ta.

Beljajeva sõnul pani Eesti tagasihoidlik koosseis Vancouveris nii mõnegi veidi kulmu kergitama. "Mõned treenerid käisid ja võib-olla natuke naersid, aga see oli pigem kadedus: isegi kolmekesi saame hakkama! Eelmine hooaeg käisime ka nii, et peatreenerit meil polnud, aga olid isiklikud treenerid. Nüüd oli Katrinal isiklik treener [Nikolai Novosjolov]. Kogu tööd teevadki isiklikud treenerid, ma ei saa öelda, et väga suurt puudust tunneks, et keegi asju ajaks - aga ei saa unustada, et tööd tehakse mitte ainult võistlustel, vaid enne," tõdes Beljajeva.

"Hiina ja Itaalia matšis olime suures eduseisus, mida natuke mängisime maha. Võib öelda, et kriitilises olukorras suutsime ikkagi ennast kokku võtta, toetasime üksteist ja saime stressiolukorraga hakkama," võttis tartlanna hooaja esimese MK-etapi kokku.

Toimetaja: Anders Nõmm

