Eesti epeenaiskond teenis Vancouveri MK-etapil esikoha

Eesti naiskond alustas võistlemist 16 parema seas, kus mindi vastamisi Saksamaaga. Saksamaa juhtis neljanda minimatši järel 10:9. Irina Embrich teenis seejärel viiendas matšis 4:3 võidu ja seadis tabloole viigi 13:13. Katrina Lehis võitis kuuenda matši 6:4 ning Eesti eduseisu enam ei loovutanud. Lõppseisuks kujunes 37:30.

Veerandfinaalis kohtuti Hiinaga, kellest saadi jagu 34:33. Võidule pandi alus esimese kolme minimatšiga, mille järel juhiti 12:6.

Poolfinaalis oli eestlannade vastaseks maailma esinumber Itaalia, aga Katrina Lehis võitis teise minimatši 7:3 ja Eesti läks viiega peale. Edu paisus neljanda minimatši järel seitsmele torkele, kuid Alberta Santuccio alistas siis Irina Embrichi 8:1, et viigistada. Eesti võitis aga järgmised kolm minimatši ning vormistas otsustavatel hetkedel 38:35 võidu.

Finaalis mindi vastamisi Ungariga, aga eestlannad ei andnud neile võimalustki. Lehis ja Julia Beljajeva alustasid 4:0 võitudega ning viienda minimatši järel juhtis Eesti 17:10. Ülejäänud kohtumine kuuluski täielikult eestlannadele, kes vormistasid kindla 45:22 võidu ja alustasid maailma karika sarja hooaega esikohaga.

"Ralf Tribuntsov ja Eneli Jefimova esitasid väljakutse, me võtsime vastu!" kirjutas Lehis pärast võidukat turniiri ühismeedias.

Veelgi märkimisväärsemaks teeb Eesti võidu asjaolu, et naiskond võistles ilma peatreenerita ning kolmekesi ehk ilma varuvõistlejata. Nelli Differt teatas detsembri alguses, et on lapseootel ja jätab hooaja vahele.