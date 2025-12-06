Lehis sai Vancouveri MK-etapil üheksanda koha
Epeevehklemise MK-hooaja avavõistlusel Kanadas Vancouveris piirdusid nii Irina Embrich kui Julia Beljajeva naiste individuaalturniiril avaringiga. Katrina Lehis jõudis 16 parema sekka ja sai lõpuks üheksanda koha.
Eelringist alustanud Beljajeva läks põhiturniiri avaringis vastamisi alles 18-aastase Ukraina vehklemistähe Emili Konradiga ning pidi tunnistama kahekordse kadettide Euroopa meistri 14:11 paremust.
Tänu kõrgele edetabelikohale said automaatselt 64 sekka pääsme Katrina Lehis ja Irina Embrich. Mullune Euroopa meister Embrich jäi 9:15 alla Belgia vehklejale Aube Vandingenenile.
Ainsa eestlannana õnnestus avaringist edasi pääseda Lehisel, kes oli otsustava torkega 15:14 üle lõuna-korealannast Nakyeong Kimist.
Teises ringis alistas Lehis 15:11 rootslanna Elvira Martenssoni, aga pidi siis 16 parema seas tunnistama kahekordse maailma- ja kolmekordse Euroopa meistri, prantslanna Marie-Florence Candassamy 11:9 paremust.
Kokkuvõttes sai Lehis üheksanda koha, Embrich oli 34. ja Beljajeva 43.
Etapivõidu võttis mullu Pariisis naiskonnavõistlusel olümpiavõitjaks tulnud itaallanna Giulia Rizzi, alistades finaalis 13:12 Candassamy.
Toimetaja: Anders Nõmm