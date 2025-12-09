Lehis: teadsime, et ei saa kolmekesi ära väsida ega vahetustega mängida

"Oleme kolmekesi ka varem vehelnud, eelmine aasta Marrakechis, siis oil ses üllatusvehklemine. Oleme selles olukorras varemgi olnud, lihtsalt nüüd teadsime selleks valmis olla," rääkis Lehis kodumaale saabudes. "Kõik pidid vehklema, teadsime, et ei saa ära väsida ega vahetustega mängida. Lõpptulemuse põhjal öelduna tundub, et saime väga hästi hakkama!"

Lehis tõdes, et tema treener Nikolai Novosjolov hoidis silma peal ka võistkonnavõistlusel. "Kuna ta on meiega nagunii kaasas, siis ta oli meie juures. Andis minule nõu, aitas natuke Juliat, kui oli siin-seal vaja natuke öelda. Oli ikka natuke toeks," sõnas Lehis.

Kahekordse olümpiamedalisti jaoks algas hooaeg tänavu tavatult hilja, novembri lõpus Sakus toimunud Eesti karikavõistlustel. "Üldjoontes läheb kõik nii nagu peab. Tegime natuke aeglasema hooaja alguse, ma ei käinud see hooaeg satelliitidel ja esimene võistlus lükati ka edasi. Paus tuli pikem, see oli teadlik," kommenteeris Lehis.

"Reis ja ajavahe olid seekord väga keerulised, aga vehklemise koha pealt oli natuke toorest tunnet, oli aru saada, et pole pikalt olnud sellises suures võistluskarussellis. Vehkleminepolnud iseenesest halb, naiskonnavõistlusel oli juba tunda, et olin ennast rohkem käima saanud ja iga matšiga tuli nii-öelda minu vehklemist tagasi," võttis individuaalne OM-pronks hooaja esimese MK-etapi kokku.