Kerese malemajas hakatakse selgitama vabariigi paremaid

Neljapäeval tehakse Paul Kerese malemajas algust Eesti meistrivõistlustega, kus parimad selguvad olümpiasüsteemis. Naiste finaal peetakse 16. ja vabaklassi oma 18. detsembril.

Vabaklassis ehk sisuliselt meeste seas osaleb ka suurmeistrist tiitlikaitsja Aleksandr Volodin. Reitingu järgi kuuluvad favoriitide ringi veel näiteks Ilja Siroš, Meelis Kanep, Vallo Maidla, Kirill Chukavin ja Tarvo Seeman.

Naisi on stardinimekirjas kaheksa ehk naised mängivad ühe ringi vähem. Tiitlit kaitseb Margareth Olde, reitingult järgnevad talle Sofia Blokhin ja Monika Tsiganova. Eesti parim naismaletaja Mai Narva turniiril kaasa ei tea.

Turniiril on kasutusel väljalangemissüsteem. Tavamale viigilise tagajärje korral mängitakse kiiremas tempos lisapartiid ja vajadusel ka armageddon-partii, kus valgetega maletaja peab pikema mõtlemisaja toel kindlasti võitma.

Paaritutel kuupäevadel algavad mängud kell 15.00, paaris kuupäevadel kell 13.00. Eesti meistrivõistluste avamine toimub 11. detsembril kell 14.30.